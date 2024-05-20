CNN Türk'teki 'Sezgin Baran Korkmaz' yayını üzerine RTÜK'ten inceleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın CNN Türk canlı yayınında konuştuğu görüntüler üzerine inceleme başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:05
CNN Türk'teki 'Sezgin Baran Korkmaz' yayını üzerine RTÜK'ten inceleme
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Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de katıldığı Türk Günü yürüyüşünde CNN Türk canlı yayınına katılmış ve suçsuz olduğunu savunarak "2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim" demişti. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) o görüntü üzerine harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konu üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz’ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletleri’nden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

ABD'deki Türk Günü yürüyüşünde Sezgin Baran Korkmaz'ı görüntüleyen CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, "Sordum kendisine sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk diye. '2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim" dedi ve ayrıldı. Herhangi bir şekilde gizlenme, kaçma derdi yoktu. Direkt içindeydi kalabalığın. Kendisi burada gayet rahat dolaşıyordu. Çok keyifliydi. Ben yanına gidip sorduğumda da gülerek, kahkaha atan bir insan profili verdi" dedi.

Canlı yayında soruları da yanıtlayan Sezgin Baran Korkmaz, "Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda döndüğümde anlatacağım. Benim alnım ak olmazsa sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, anlımızın akıyla hesap verdik, anlımın akıyla da memleketime döneceğim" diye konuştu.

 

 

 


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