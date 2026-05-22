CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı: 'Hiç kimse CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurabileceğini sanmasın'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararının ardından partinin Edirne teşkilatı üyeleri partinin İl Başkanlığı'na geçti. CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Zafer Partisi İl Başkanı Serkan Konak da buraya gelerek, partililere destek verdi.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, burada yaptığı açıklamada, demokrasiye, halkın iradesine ve Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkan yurttaşlar olarak bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Daha düne kadar 'hukuki yarar yok', 'mutlak butlan şartları oluşmamıştır' denilen bir dosyada bugün bambaşka bir tablo ortaya çıkarılmıştır. Elbette hukukçularımız gerekli tüm başvuruları yapacak, hukuki süreç sonuna kadar işletilecektir. Ancak herkes şunu çok iyi bilmelidir, CHP'nin meşruiyeti; masa başında kurulan siyasi senaryolardan değil, örgütün iradesinden ve milletin desteğinden gelir. Bu parti en zor dönemlerde dahi memleket mücadelesinden vazgeçmeyenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Bu ülkenin demokrasi mücadelesinin taşıyıcı gücüdür. Ve hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı üzerinden şekillendirebileceğini düşünmesin. Bugün Türkiye’nin gerçek gündemi bellidir. Ekonomidir, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısıdır, adalete duyulan güvensizliktir. Vatandaşın mutfağındaki yangın büyürken, gençler gelecek kaygısıyla yaşarken, emekliler geçim mücadelesi verirken siyaseti yargı üzerinden dizayn etmeye çalışan anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Biz bu anlayışa da bu yöntemlere de yabancı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi tarih boyunca baskılar gördü, engellenmek istendi. Ama hiçbir zaman teslim olmadı. Çünkü bizim gücümüz makamdan değil örgütümüzden, koltuklardan değil, birlikte mücadele etme irademizden gelir. Bugün de irademiz nettir.

"CHP DİMDİK AYAKTADIR"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Örgütümüzün iradesi de mücadele kararlılığı da açıktır. Hiç kimse siyasi mühendislik hesaplarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durdurabileceğini sanmasın. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Bu örgüt sahipsiz değildir. Bu mücadele sahipsiz değildir. Hukukun dışına çıkmadan, provokasyonlara teslim olmadan; demokrasiye, örgüt irademize ve halkın bize verdiği sorumluluğa sonuna kadar sahip çıkacağız. Çünkü biz bu ülkenin umuduyuz. Ve o umudu büyütmeye devam edeceğiz. Bugün hepimize düşen görev daha fazla kenetlenmek, daha fazla dayanışmak ve mücadeleyi daha da büyütmektir. Baba ocağımız da buradadır. Örgütümüz de buradadır. İrademiz de buradadır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır."