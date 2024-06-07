‘CHP etkinliğine katıldık diye atıldık’
Kavasoğlu: “Seçimden önce fotoğraflarımız çekilmiş. CHP etkinliğine katıldık diye kovulduk."
AKP’li Aydın Pehlivan’ın yönetimindeki İzmir Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin eylemleri, dokuz gündür belediye önünde sürüyor. İşçiler, dün sabah saatlerinde belediye binası önünde yeryüzü sofrası kurarak Menemen Belediyesi yönetimini protesto etti. İşçiler, kuru ekmek ve soğan yiyerek, “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” türküsüyle Pehlivan’a seslendi. Altı yıldır sosyal hizmetler müdürlüğünde çalışan işçi Umut Kavasoğlu, “Seçimden önce fotoğraflarımız çekilmiş. CHP etkinliğine katıldık diye kovulduk. Bizi siyasi faaliyet yürütmekle suçladı. Sosyal yardımları bile kendi partisinden olanlara dağıtıyor” ifadelerini kullandı.
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