CHP Gençlik Kolları'ndan yeni site: Maaşınızla neler alabiliyorsunuz?

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:53

CHP İstanbul Gençlik Kolları daha önce 128 milyar dolar ile neler alınabileceğine dikkat çekmek için hazırladığı web sitelerine bir yenisini ekledi. Kendilerine ait sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile web sitesini duyuran CHP İstanbul Gençlik Kolları yeni sitenin ismini zamsepeti.com olarak duyurdu.

zamsepeti.com’a giren kullanıcılar önlerine çıkan ekranda maaşlarını yazarak aylık ödemelerini teker teker giriyor. Mevcut maaşın bittiği noktada ise geçen yıl ne kadar harcandığı ile birlikte rapor sunuluyor. Kullanıcıların girdikleri maaş miktarı yapılan alışverişler sonrası bittiği anda ekrana “Üzgünüz ama.. Mevcut hükümet bunu size layık görmüyor” yazısı çıkıyor.

"VATANDAŞIN SEPETİ BOŞ KALIYOR"

CHP’li Gençlerin yaptığı basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Markette, pazarda üç günde bir etiketler değişiyor.

Elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprü geçişlerine, benzinden, hijyen ürünlerinden, temel tüketim maddelerine zam haberi almadığımız tek bir gün bile geçmiyor. Hayat pahalılığı nedeniyle gelirleri sürekli eriyen vatandaşların ise sepetleri boş kalıyor. Vatandaşlar alışveriş sepetini nasıl dolduracağını, ev kirasını, elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini ise kara kara düşünüyor. Zam haberlerinin kanıksandığı bu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından yeni web sitesi hazırlandı. www.zamsepeti.com giren vatandaşlar maaşını yazdıktan sonra ev kirasını, elektrik faturasını ve temel tüketim maddelerini sepete ekleyebilecek. Alışveriş bittikten sonra geçen senenin ve bu senin fiyat farkı ile vatandaş maaşının ne kadar eridiğini görebiliyor."