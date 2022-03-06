Akaryakıt zammı dolmuşçuları isyan ettirdi: 'Eve ekmek götüremiyoruz'

06 Mart 2022 Pazar, 11:43

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı dolmuşçular, işlerini yapamayacak duruma geldiklerini belirtti. Bilecik'te dolmuşçuluk yapan Zekayi Küçük, "Okullar açıldığında bir arabanın deposunu 450 liraya doldururken şu 5 ay içinde 1300-1400 liraya dolduruyoruz" dedi.

“ARTIK YETER DUYUN BİZİ”

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra Bilecik’te dolmuşçuluk yapan vatandaşlar perişan halde olduklarını söylerken, Serhat Küçük isimli dolmuşçu, “Yeter duyun bizi” dedi. Dolmuşçu Serhat Küçük şunları söyledi:

"Pandemide doldurduğumuz bir depo 300 lira iken, şu anda 1500 liraya depo dolduruyoruz. Bu mazot fiyatları nereye kadar gidecek? Artık evimize de ekmek götüremez hale geldik. Yani aldığımız zam bile bizi kurtarmıyor artık. Şoför parası, aracın arıza parası derken perişan olduk. Sesimizi duyun artık yeter, duyun bizi."

“BU MAZOTA BİR ÇARE İSTİYORUZ”

Okullar açıldığında aracın deposunu 450 liraya doldurduğunu belirten Zekayi Küçük şu anda depoyu 1400 liraya ancak doldurabildiğini söyledi. Küçük, "Pandemiden çıktık. Çok zor durumlar geçiriyoruz. Okullar açıldığında bir arabanın deposunu 450 liraya doldururken, şu 5 ay içinde 1300-1400 liraya dolduruyoruz. Yani yapabiliyorlarsa destek istiyoruz. Çok zor durumdayız. Bu gidişle çalışamayacağız gibi geliyor artık. Bu mazota bir çare istiyoruz" dedi.

"DEPOLARIMIZI DOLDURAMAZ HALE GELDİK"

Dolmuşçu Ömer Armutçuklu ise, "Okullar açıldı dedik, ‘3-5 kuruş para kazanırız, bu açığı kapatırız’ fakat, bunun üstüne mazot zamları geldi. Depolarımızı dolduramaz hale geldik. Bu nereye gidecek bilmiyorum, bunun sonu nereye dayanır bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Devletten de bir destek bekliyoruz" diye konuştu.

Akaryakıt zamlarına ilişkin, ‘gereken cevabı halk verecektir’ diyen dolmuşçu Onur Yıldırım, “Arka arkasına gelen zamları artık biz dolmuşçular olarak yetişemiyoruz. Son 3 günde üç buçuk lira mazota zam geldi. Bu zamlarda artık dolmuşçuların belini bükmeye başladı. Mazota zam geldikçe biz para kazanmıyoruz, mazota çalışıyoruz ve zam yapmak zorunda kalıyoruz. Bunu da halk çekiyor. Yani takdir halkındır, gereken cevabı da halk verecektir yani" dedi.

"130 LİRA BİR TUR MASRAFI VAR"

Yalçın Saraçoğlu, "Bittik! Eve yemek götüremiyoruz, aş götüremiyoruz. 130 lira bir tur masrafı var. Geri kalan kar ne olacak? Hep zarar ediyoruz. Şoför çalıştıran zarar ediyor. Yapılacak bir şey yok, ne yapacağız bilmiyoruz. Devletimiz çare bulsun, diyeceğimiz bu" dedi.

Bilecik’te kuryecilik yapan Mustafa Ege ise, “Benzin almak artık lükse giriyor. Araca binmek artık gerçekten lüks artık bizim için” dedi. Ege konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akaryakıta gerçekten çok fazla zam geliyor. Bunun bir sonu gelmesi lazım. Sonuç olarak kurye olduğumuz için her gün benzin alıyoruz. Kurtarmıyor artık. Kurtarmadığı için artık bırakmayı düşünüyoruz. Benzin fiyatları çok fazla. Bir de her gün saat başına mı geliyor artık, dün 18 liraydı bugün aldım 19 lira, yarın 25 lira mı olacak 30 lira mı olacak? Bir yerde durması lazım. Buna iktidar mı artık çare bulacak, Cumhurbaşkanımız mı çare bulacak, birinin artık buna çere bulması lazım. Bu gidişle ya kuryelik yapmayacağız. Zaten araba almak bir dert, arabaya benzin almak farklı bir dert artık. Benzin almak artık lükse giriyor. Araca binmek artık gerçekten lüks artık bizim için. Yani buna artık dur demeleri lazım, bu böyle devam ederse gerçekten ülkenin durumu çok kötü olacak."