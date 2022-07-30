CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muharrem ayı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nın, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum” dedi.
Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı’nı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
- Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum.
Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 30, 2022
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