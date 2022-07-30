CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muharrem ayı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı'nın, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını diledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muharrem ayı mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, Muharrem Ayı’nı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

  • Muharrem Ayı’nın, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hakk katında kabul olmasını diliyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem Ayı

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