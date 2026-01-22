CHP Genel Başkanı Özel, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 16:46:00
ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Ziyarete ilişkin CHP'den fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Image

