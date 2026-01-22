CHP Genel Başkanı Özel, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Ziyarete ilişkin CHP'den fotoğraf kareleri paylaşıldı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Ziyarete ilişkin CHP'den fotoğraf kareleri paylaşıldı.