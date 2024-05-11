CHP Genel Başkanı Özel'den Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıldönümünde anma

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıldönümünde yaşamını yitiren yurttaşları andı.

ANKA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:27
CHP Genel Başkanı Özel'den Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıldönümünde anma
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıl dönümünde, yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 11'inci yıldönümünde; yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı rahmetle anıyorum."


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