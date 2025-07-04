CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyona ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 35 belediye yöneticisine yönelik gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı. Özel, ''Ayrıntılı bilgim şudur, Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 10 gün önce sadece İstanbul değil diğer yerlerde de benzer operasyonlar olacak demesidir. Cumhurbaşkanı evvelki gün ve bugün gerçekleştirilen operasyonları 10 gün öncesinden söyledi. Ayrıntılı bilgim şudur, Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 10 gün önce sadece İstanbul değil diğer yerlerde de benzer operasyonlar olacak demesidir. Cumhurbaşkanı evvelki gün ve bugün gerçekleştirilen operasyonları 10 gün öncesinden söyledi” dedi.

ERDOĞAN'A LEMAN YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LeMan dergisine yönelik sözleri nedeniyle Özel'e söylediği 'ayağını denk al' sözlerine CHP liderinden yanıt geldi: Özel şu ifadeleri kullandı:

"Biz siyaseti başkasına göre yapmayacağız. Biz kendi siyaset anlayışımız üzerinden gideceğiz.

Orada çizilen resim Hz. Muhammed değil. Orada peygamberlerden isimlerini alan 2 kişinin öldürülmesi çizilmiş.

Erdoğan, Muaviye'nin dişi deve hikayesindeki gibi 'Burada Peygambere saldırı var' dememi istiyor. Ama Hz. Ali ayağını denk almadı, biz de almayacağız, bildiğini yapsın."

''EN SONUNDA OMUZ ÜSTÜNDEN ROKET ATACAKLAR''

Özel, İmamoğlu'nun diploma ilgili düzenlenen iddianamesi hakkında şunları söyledi:

"Saray rejimi, Ekrem İmamoğlu'nu kendine risk görmüş, imha etmek için ne gerekiyorsa yapıyor. En son böyle omuz üstünden roket atacaklar Ekrem İmamoğlu'na. Başka çaresi yok."

"ASGARİ ÜCRET 30 BİN 254 LİRA OLMALI"

Özel, asgari ücret tekliflerini hatırlatarak "Ocak ayında hesapları yapıp 30 bin liranın altında asgari ücret olmamalı demiştik. Bugün gelinen noktada asgari ücretin 30 bin 254 lira olması gerekiyor" dedi.

"2 KURUŞ REFAH PAYI VERDİLER"

Özel memur ve emeklilere yönelik yapılan maaş zammına ilişkin "Doğalgaza yüzde 25, kiraya yüzde 42, memur emeklisine yüzde 15, BAĞ-KUR emeklisine yüzde 16,6 zam yapıyorlar. Kanunda ‘enflasyon artı refah oranı’ deniliyor, verdikleri refah oranı 2 kuruş. Bu nasıl vicdan?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TARİHİNDE BÖYLE ZAM GÖRÜLMEDİ"

Özgür Özel, zammın günlük 80 TL’ye denk geldiğini belirterek "Emekliye verdikleri zamla bir tas mercimek çorbası içilemiyor. Türkiye siyasi tarihinde, Anadolu medeniyetleri tarihinde bile maaşa bir tas çorbadan az zam yapıldığı ilk kez görülüyor" dedi.



