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CHP Grup Toplantısı'nda gündem olmuştu: TBMM'den siyasi partilere dikkat çeken yazı

CHP Grup Toplantısı'nda gündem olmuştu: TBMM'den siyasi partilere dikkat çeken yazı

14.06.2026 11:26:00
Güncellenme:
AA
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CHP Grup Toplantısı'nda gündem olmuştu: TBMM'den siyasi partilere dikkat çeken yazı

9 Haziran Salı günü TBMM'de yapılan CHP Grup Toplantısı sonrası TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu'ndan siyasi partilere ziyaretçi hatırlatması yapıldı. Kurul siyasi partilere yazı göndererek, Meclis'teki grup toplantı salonlarının kapasitelerini hatırlattı.
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TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerine ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, maksimum ziyaretçi sayılarının, daha önce alınan karar gereğince, parti grup toplantıların yapıldığı günlerde olası karışıklıkları önlemek ve grup toplantısı sonrası ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla grup toplantı salonlarının kapasiteleri ile fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı.

"BÜYÜK GRUP TOPLANTI SALONU 630 KİŞİ"

Söz konusu yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısı; Senato Salonu Zemin Katı 817 kişi, Senato Salonu Balkon Katı 390 kişi, Büyük Grup Toplantı Salonu 630 kişi, Küçük Grup Toplantı Salonu 352 kişi.

Grup Toplantı Salonlarının maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleri ile görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır. Diğer taraftan anılan toplantılarda alınan karar gereğince, siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip 'Grup Toplantısı Giriş Kartı' ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır."

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CHP, grup toplantılarını Büyük Grup Salonu'nda gerçekleştiriyor.

NE OLMUŞTU?

9 Haziran Salı günü TBMM'de CHP Grup Toplantısı'nda seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mi yoksa mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu kürsüde konuşma yapacağı merak konusu olmuştu.

İki taraf da TBMM Başkanlığına ziyaretçi sayısı bildiriminde bulunmuştu. Özel tarafı yaklaşık 4 bin ziyaretçi; Kılıçdaroğlu tarafı ise bine yakın ziyaretçi sayısı iletmişti.

Grup toplantısı öncesi iki taraf TBMM önünde toplanmış ve zaman zaman gerginlikler yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun kararından vazgeçmesinin ardından kürsüye Özgür Özel çıkmıştı.

TBMM Başkanlığı ise grup toplantısı için güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi yasağı uygulamıştı. CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmamıştı.

İlgili Konular: #CHP #TBMM #chp grup toplantısı

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