CHP, Halkçılık Programı kapsamında 15 başlıkta talepleri derleyecek: ‘Altı Ok’ ile geleceğe hazırlık

Halkçılık Programı adı altında yeni program çalışmalarını sürdüren CHP, yaz döneminde yapacağı saha çalışmalarında ekonomi, dış politika, afet politikaları, eğitim, sağlık, demokratikleşme gibi 15 başlıkta toplumun taleplerini derleyecek. Yurttaşlardan derlenen bu talepler; parti içi görüşler, bürokrasi ve devlet yönetimi deneyimi olan uzmanların önerileri ve sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin katkılarıyla birleştirilecek.

Eylül ayında Halkçılık Programı adı altında hazırladığı yeni parti programını kamuoyuna duyurmaya hazırlanan CHP’de, partinin genel başkan yardımcıları kendi alanlarında hazırladıkları taslak metinlerle ilgili yaptıkları toplantıları bugün tamamlayacak. Ağustos ayı boyunca ise partinin milletvekilleri yurdun dört bir yanına giderek ekonomi, demokratikleşme, dış politika, kentleşme ve afet politikaları, savunma, bilim ve AR-GE, tarım, sosyal politikalar, kadın politikaları, gençlik politikaları, eğitim, sağlık, kültür, göç ve temel hak ile özgürlükler başlıklarında yurttaşların taleplerini dinleyecek. Bu saha çalışmaları genel merkeze raporlanacak. Bu raporlar da partinin Gölge Kabinesi’nin taslak metinleriyle birleştirilecek.

PROGRAM SAHAYA YAYILACAK

Tüm çalışmaların sonucunda eylül ayında yeni programın kamuoyuyla paylaşılacağını belirten CHP kurmayları “Şu an tüm Gölge Bakanlıklar kendi çalışmalarını hazırlayarak taslaklarını teslim etti. Kendi hazırladığımız çalışmaları MYK içinde de tartıştık. Bunlar bir araya getirilerek bir redaksiyon ekibi ve uzmanlarla tekrar değerlendirecek. Dünyanın önemli sosyal demokrat, sol partilerinin geçmiş ve yeni programları incelenecek. İngiliz İşçi Partisi, Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi partilerin programları ile karşılaştırılacak. Milletvekillerimizin çalışmaları bununla birleştirilecek. Eylül başında tüm çalışmaların sonucunu kamuoyuna sunacağız. Bu kapsamda tüzük kurultayımız gibi yine kuruluş yıl dönümümüz olan 4 Eylül’de başlayacak bir program kurultayı yapabiliriz. Programımız hem vazgeçilmez ilkelerimiz olan Altı Ok’u koruyacak hem de Türkiye’nin geleceğini karşılayacak bir içeriğe sahip olacak” dedi.

ÖZEL’DEN ÇAĞRI MERKEZİ’NE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, partinin 185 bin sandığın güvenliği için görevlendirdiği sorumluları aramak için oluşturduğu Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Pınar Uzun Okakın ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. Çağrı Merkezi’nde görevli partililer; seçmen ziyaretleri gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebini dile getiren sandık görevlilerinin çalışmalarını takip ediyor.