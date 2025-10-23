CHP 'haraç yasası' dedi, MHP bile karşı çıktı: Torba teklifte kriz

CHP’liler sert tepki gösterdikleri teklifin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, geri çekilmesini talep etti. CHP TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba görüşmeler öncesi komisyon salonunda yaptığı açıklamada, “Bunun ismi haraç kanunu. Biz buna karşıyız. Yani bu deli dumrul vergisi” dedi.

Bu sırada CHP’liler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i “Azrail gibi gösteren” resimlerin yer aldığı pankartları masalarının üzerine koydular.

Görüşmelerin başında söz alan CHP’li Ağbaba, alt komisyon kurulmasını, teklifin ayrıntılı incelenmesini önerdi. Ruhsatla çalışan meslek gruplarından harç alındığına işaret eden Ağbaba, “Doktorundan kuyumcusuna, hekiminden emlakçısına, özel sağlık kuruluşundan veterinere kadar peşin haraç alıyorsunuz. Bunun anlamı şu, diyorsunuz ki bu meslek gruplarına: ‘Siz devleti dolandıracaksınız, baştan parayı alalım.’ Ya, böyle bir şey olmaz, bakın, böyle bir şey olmaz. Milleti kendinize benzetiyorsunuz” dedi.

‘NEYİ GİZLİYORSUNUZ?’

Ağbaba’nın usule ilişkin konuşması sürerken, AKP’li Komisyon Başkanı Mehmet Muş, kameraları çıkarmak istedi. Tartışma yaşandı. Ağbaba, “Neyi gizliyorsunuz ?” diyerek tepki gösterdi. 28. yasama döneminde 35 “torba teklif” geldiğine işaret eden Ağbaba, şöyle devam etti:

“Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde vergi kanunları defalarca kez değişti. Bu dönem torba yasalarda KDV Kanunu 6 kez değiştirilmiş, 23 madde değişmiş; ÖTV Kanunu 6 kez değiştirilmiş, 11 madde değişmiş; kurumlar vergisi 5 kez değişmiş; hepsi farklı torbalar içinde, 35 madde değişmiş. Kanunlar kalbura dönmüş durumda. Gelir Vergisi Kanunu 3 kez torbalarla gelmiş, 15 maddesi değişmiş, Vergi Usul Kanunu'nda 21 madde, 5 kez yine torba olarak koyup değiştirmişsiniz. Damga vergisi 2 kez değişmiş, 3 maddesi değişmiş; motorlu taşıtlar vergisinde 2 madde değişmiş; Harçlar Kanunu'nda 22 madde değişmiş.”

Ağbaba, teklif ile 325 milyar civarında gelir elde edileceğini belirterek, “İstanbul Belediyesi’ne yapılan operasyonun bedeli 60 milyar dolar, bundan elde edeceğiniz gelir yaklaşık 8 milyar dolar” dedi.

15 UÇAKLA SEYAHATE

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kısılması gerekenin kamu harcamaları olduğunu belirterek, “En tepeden başlayarak söylüyorum: Seyahatlere 10-15 uçakla gidiliyor, en alttaki şube müdürüne kadar şatafattan, saltanattan hiç kimse ödün vermiyor. Şimdi, çıkın, buradaki yetkili makam sahibi arkadaşların, gidin, araçlarına bakın dışarıda ya, her biri çalışır vaziyette ya. Böyle bir dünya yok” dedi.

MHP DE KARŞI ÇIKTI

Teklifteki bazı maddelere Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin de karşı çıkması dikkat çekti. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “yine bir klasiğimiz torba düzenleme” derken, konu ve amaç bütünlüğü olmayan, birbirleriyle konu itibariye farklı düzenlemelerin bir teklifte yer almasını MHP olarak eleştirdiklerini söyledi. Prim oranlarında, bazı vergilerde artış getirildiğine işaret eden Kalaycı, düzenlemeyi vergi adaletinin sağlandığı bir düzenleme olarak görmenin mümkün olmadığını belirtti.

KAYIT DIŞINA İTER

Düzenlemenin kayıt dışılıkla mücadele yerine kayıt dışılığa itebilecek durumu olduğuna işaret eden Kalaycı, “Yani bu anlamda bunun analizi yapıldı mı ? Açıkçası, mesela kirada bu durum söz konusu. Yine, alınan harçlarda bu durum söz konusu yani o harcı ödememek için kayıt dışına gitmek durumunda kalır” dedi.

KAŞ YAPACAĞIM DERKEN…

Sosyal güvenlik primlerinin tahsilatındaki teşviğin düşürüldüğüne işaret eden Kalaycı, “Kaş yapacağım derken, göz çıkarmayalım. Bu uygulama aslında sağlıklı bir şekilde yürüyordu, neden buna ihtiyaç duyduk. Yani ‘para lazım’ dersek ya da ‘sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği bunu gerektiriyor’ dersek o ayrı bir konu” dedi. Kayıt dışı ekonominin küçültülmesi gerektiğini belirten Kalaycı, “Buradaki düzenlemelerde yani maddelerde çok ahım şahım bir şey göremiyorum ben” diye konuştu.

‘KARŞI ÇIKMA YOK’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşması sırasında Cumhur İttifakı’nın diğer ortağının bazı düzenlemelere karşı çıktığını bir kez daha anımsattı. Bunun üzerine MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı araya girerek, “Karşı çıkma yok, izahat getirildi” demesi dikkat çekti.