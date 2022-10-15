CHP heyeti Bartın'da: 'Korkumuz rakamın artması; umutla bekliyoruz'
Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelmesi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla bölgeye gidip inceleme yapmak üzere heyet oluşturuldu. CHP heyeti Ankara’dan yola çıkarak Bartın'a geldi.
CHP heyetinde; Ahmet Akın’ın yanı sıra Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer alıyor.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra’da maden faciasının yaşandığı bölgede; “Madenciler çok zor şartlar altında çalışıyor. Onları her gün aslında aşağı uğurlarken ‘Uğur ola madenci kardeşim’ diyorduk. Umarım o uğur yanlarında olsun, sağ salim çıksınlar istiyoruz. Aşağıda tek bir madenci kardeşimiz kalmayana kadar burada ailelerimizin yanında olacağız” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın Amasra’da maden faciasının yaşandığı bölgede; “Herkes büyük bir umutla bekliyor. Korkumuz rakamın artması. Umutla bekliyoruz” dedi.
“FARKLI FARKLI RAKAMLAR SÖYLENİYOR AMA HER RAKAM, HER KİŞİ BİR HAYAT”
Akın şöyle devam etti:
"Bakanlar ayrıldı benim bildiğim kadarıyla. Şu anda rakam belli. Korkumuz bu rakamın artması. Aşağıda, yeraltında olan madenci kardeşlerimiz var. Onların sayıları da net bilinmiyor. Çünkü net rakam da konuşulmuyor. Farklı farklı rakamlar söyleniyor ama her rakam, her kişi bir hayat. Onun için çok dikkat ediyoruz. Dediğimiz gibi umutla bekliyoruz. Sadece çalışmaların yerinde yapıldığını takip etmeye çalışıyoruz burada ben ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte.”
Akın, önlemlerin yeterli olup olmadığı ile ilgili “20 gün önce Sayın Bakan burayla ilgili açıklamayı yapmıştı. Ama inanın tek dileğimiz bu. Sadece buna odaklandık. Daha sonrasında hepsini inceleyeceğiz tek tek” dedi.
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