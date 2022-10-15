Bakan Soylu Bartın maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin isimlerini açıkladı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 08:18

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını açıkladı.

BAKAN SOYLU HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşamını yitiren işçilerin isimlerini; "Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız" olarak açıkladı.