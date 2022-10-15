Bakan Soylu Bartın maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin isimlerini açıkladı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. Patlamada 28 işçi hayatını kaybederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşamını yitiren işçilerin isimlerini açıkladı.
Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Koca, maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını açıkladı.
BAKAN SOYLU HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşamını yitiren işçilerin isimlerini; "Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız" olarak açıkladı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- 12 ay sonra dolar...
- MEB'den kritik 'ara tatil' açıklaması
- MHP'de istifa depremi
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Efsane kulüp küme düşürüldü!