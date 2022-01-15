CHP İl Başkanı Necip Erel yaşamını yitirdi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 22:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından partisinin Bayburt İl Başkanı Necip Erel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Salıcı, "Bayburt İl Başkanımız Necip Erel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm örgütümüzün başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Bayburt İl Başkanımız Necip Erel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm örgütümüzün başı sağ olsun. pic.twitter.com/33PSry7C45 — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) January 15, 2022

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, bugün 61 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Yaşamını yitiren yol arkadaşımız, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 15, 2022

Bayburt doğumlu Erel; ilkokul, ortaokul lise öğrenimini Bayburt' ta tamamladı. Gümüşhane Mareşal Çakmak Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Kahramanmaraş ve Kayseri’de öğretmenlik görevinden sonra Bayburt'a atandı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde tamamladı. Bayburt'ta 20 yıl okul müdürlüğü ve iki yıl milli eğitim şube müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2017 yılında emekli oldu.