18 yaşındaki ünlü model koronavirüsten yaşamını yitirdi
Brezilyalı model Valentina Boscardin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Boscardin, üzüntüsünü "Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum" sözleriyle dile getirdi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, koronavirüse yenik düştü.
Covid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkenin gündemine oturdu.
"TANRI SENİ KOLLARINI AÇARAK KARŞILASIN"
NTV'd eyer alan habere göre; aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümü sonrası, "Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın" mesajını yayınladı.
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