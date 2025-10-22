CHP İl Kongrelerinin iptali için dilekçe vermişti… Lütfü Savaş’tan ikinci hamle: Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacak!

CHP’den ihraç edilen ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istenmişti.

Bu konu hakkında açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel ise "Gerçekten ülkenin bu kadar derdi, sorunu varken bir zaman bu işlerle, o lüzumsuz isimlerle ülke gündemini o kadar meşgul ettiler ki o lüzumsuz ismin, lüzumsuz, beyhude, sonuç alamayacak, sırf adını geçirmek için yaptığı saçma sapan bir iştir. Daha öncekiler gibi bu da ilgili mahkemelerce reddedilecektir. Beyhude uğraşıyorlar. Hazımsızlığın bu kadarı. Oysa ki Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem vatandaşın derdiyle hem de kendi canımızla burada uğraşıyoruz. Ama gün gelir, bunların hepsinin hesap sorulur. Gün gelir, fitil fitil burunlarından gelir. Gün gelir, bizim de dava açacağımız günler, hesap soracağımız günler olur. Bu beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel’i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine" demişti.

Söz konusu durum üzerine Lütfü Savaş’ın avukatı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Avukat açıklamasında, "Söz konusu beyan dilekçesinde ve dava dosyasında yer alan iddialarımızı doğrular niteliktedir. Kendisi, hak arayan partilileri, görevini yapan yargı organlarını ve kamu görevlilerini ısrarla ve aleni biçimde baskı altına almaya devam etmektedir. Kendisinden ve yönetiminden beklentimiz, hukuka saygı duyarak dava dosyasındaki iddia ve delillerle yüzleşmeleridir. Hak aramak kutsal ve anayasal bir özgürlüktür" dedi.

Lütfü Savaş'ın bu çerçevede Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.