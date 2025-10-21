CHP il kongresi sürecini yarın tamamlıyor: ‘Kararsız seçmeni kazanalım’

CHP, geride kalan hafta sonunda birçok ilde kongre sürecini tamamladı. Pek çok ilde tek aday ve blok listeyle seçimlere gidilse de Balıkesir, Antalya, Konya, Bayburt, Zonguldak ve Sakarya gibi illerde seçim yarışı yaşandı. İki yıl önce genel başkanlık yarışı nedeniyle “değişim” mesajlarının verildiği kongrelerde bu kez “Kırgınlıkları geride bırakalım, partimize yapılan yargı operasyonlarına karşı birlik olalım” temalı konuşmalar yapıldı. Tüm kongrelerde tutuklu belediye başkanlarına destek açıklamaları ve partiye yapılan yargı operasyonlarına tepkiler ön plana çıktı. Parti yöneticileri de katıldıkları kongrelerde “CHP, operasyonlarla dizayn edilecek bir parti değil” vurgusu yaptı. Yine kongrelerde isim vermeden önceki yönetimi eleştiren “Yargı yoluyla ‘Eski koltuğuma dönebilir miyim?’ diye düşünenler var” gibi değerlendirmeler de yapıldı. Pek çok ilde tek adaylı ve blok listeli seçimlerin olmasına yönelik parti içinde bazı eleştiriler yapılsa da parti yöneticilerinin bu eleştirilere “Olağanüstü bir dönemde bir olağan kurultaya gidiyoruz. Kongreler içinde tam istediğimiz gibi tartışmalar olamıyorsa, bu içinde olduğumuz koşullardandır” yanıtını verdiği görüldü.

‘MUHALEFETTEKİ SON KONGRELER’

Öte yandan; pek çok il kongresinde CHP’nin 47 yıl sonra ilk defa kongre sürecini Türkiye’nin son seçimlerinin birinci partisi olarak gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Bu nedenle kongrelerde “Bu muhalefetteki son kongremiz olsun” benzeri değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda parti yöneticileri, üyelerine “Birinci partiyiz ama Türkiye’de kararsız bir seçmen grubu var. İnsanlar bize ‘Ülkenin bir sürü sorunu var ama siz ne yapacaksınız?’ diye sesleniyor. Bizim görevimiz bu insanları kazanmak. CHP’nin Türkiye’nin sorunlarına çözüm olacağına ikna etmek” benzeri ifadelerle seslendi. Kongrelerde bu kapsamda özellikle CHP’li belediye başkanları, yaptıkları uygulamaların daha fazla anlatılması gerektiğini söyleyerek toplumda “CHP belediyelerde başarılı uygulamalar yapıyor. Türkiye’yi de yönetebilir” algısını oluşturabileceklerini vurguladı. Parti kurmayları ve il başkanları ise, kararsız seçmenin kazanılmasında partinin yeni program çalışmalarını işaret etti. CHP’nin kasım sonu yapmayı planladığı kurultayla, yeni programın tam olarak ortaya çıkacağını söyleyen kurmaylar “Bu program CHP iktidarında neler yapacağımızı anlatacak. Her konuda sorunlara çözümlerini gösterecek. Her yerde de bu çözüm önerilerini konuşacağız” dedi.