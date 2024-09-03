CHP ilçe başkanına silahlı saldırı
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın otomobili kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunladı. Yılmaz’ın aracını kurşunlayan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın gece saatlerinde aracına silahlı saldırı düzenlendi. Yılmaz’ın evde olduğu sırada park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi/kişiler tarafından 8 el ateş açıldığı, kurşunlardan 7'sinin araca isabet ettiği öğrenildi. Emniyetin soruşturma başlattığı bildirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Kemalpaşa İlçe Başkanımız Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Saldırganların en kısa zamanda tespit edilerek, yargı makamlarınca cezalandırılmalarını diliyorum” dedi.
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