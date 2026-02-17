CHP, İmamoğlu üzerindeki baskının artırılacağını düşünüyor: ‘Amaçları İmamoğlu’nu izole etmek’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle toplandı. Toplantıda partinin devam eden mitingleri, yeni başlattığı üye kampanyası, devam eden davalar ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Partinin her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı mitinglerin bu hafta Ataşehir ile sona ereceğini belirten CHP kurmayları, “Bundan sonra 19 Mart’a kadar İstanbul’da bölge mitingleri yapacağız.

19 Mart’ın yıl dönümünde de, 18 Mart akşamı büyük bir miting yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadarki mitinglerde şarkılarını söylediğimiz isimlerin bizzat katıldığı, bütün gece meydanı terk etmediğimiz büyük bir miting. Ondan sonra parti yeni bir aşamaya geçecek. İstanbul’da belediyenin açılışlarını yaptığımız, daha çok sahada olduğumuz; esnaf, çarşı, pazar gezileri yaptığımız bir süreç olacak” dedi.

‘AMAÇ İNSANLARI MÜCADELEYE KATMAK’

CHP’nin “Katlanamıyorsan katıl” sloganıyla geçen hafta başlattığı üye kampanyaına değinen kurmaylar “Üç aylık bir kampanya düşünüyoruz. Burada asıl hedefimiz, hayatındaki sorunlardan rahatsız olan insanları bir şekilde harekete geçirmek, onları mücadeleye ortak etmek. Bu hafta kampanya temamız yoksulluk. Her hafta farklı temalarımız olacak. Tıpkı emekliler konusunda olduğu gibi güncel tartışmalara göre de çağrılarımız olacak” diye konuştu.

‘GELİŞ AMACINI BELLİ ETMİŞ OLDU’

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bakan olarak yaptığı ilk açıklamalarda tutuklulara yönelik düzenleme sözlerini değerlendiren CHP kurmayları “Geliş amacını belli etmiş oldu” yorumunu yaptı. Gürlek’in savcıyken bile siyasi bir tavır aldığını söyleyen kurmaylar, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik konuşulan “ziyaretleri zorlaştırılacak, vermeye çalıştığı mesajlar engellenecek” gibi iddialara ilişkin “Hepsini yapabilirler. İşler şimdi daha da siyasallaşacak. Ekrem Başkanı daha da izole edecekler. Açıklamalarında da bu niyetlerini itiraf ediyorlar” dedi.

GÖRELE BAŞKANI DİSİPLİNE SEVKEDİLDİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı devam ederken konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Madem delillerinize güveniyorsunuz, içerideki arkadaşlarımızın sözlerinden niye endişe ediyorsunuz?” dedi. CHP’nin Gürlek’e bir ziyareti olup olmayacağı sorulan Emre “Görev yaptığı dönemde partimizin kapatılmasına yönelik bir yazı yazmış, yapmadığı kalmamışken bu nasıl gerçekleşecek, kestirmek zor” dedi. Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ile ilgili soruyu yanıtlayan Emre “Haber basına yansıyınca genel başkanımız hemen disipline sevk talimatı verdi. Bugün belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu karar verecek” yanıtını verdi.