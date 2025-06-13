CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan Yeni Akit'e suç duyurusu: 'Bu ahlaksızlığın unutulmasına izin vermeyeceğiz!'

CHP İstanbul Gençlik Kolları yöneticileri ve avukatları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evindeki havuzun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından yayınladıkları karikatür ve paylaşımlar nedeniyle Yeni Akit gazetesi ve haber müdürü Zekeriya Say hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP’li gençler, suç duyurusu öncesi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara, şunları söyledi:

“Bir insan için en büyük onur, en büyük başarı, tıpkı Ferdi Başkanımız gibi ardından tüm Türkiye’nin aynı duygularla ağıt yakacağı bir ömür geçirmektir. Tanıyan tanımayan herkesin gönlünde cız etmektir. Ferdi Başkanımız böyle biriydi. Türkiye onun için ağladı. O gözyaşlarında vicdan, samimiyet ve insanlık vardı. Ancak ne yazık ki, haysiyetsizliği ile meşhur, ahlaksızlık sicili kabarık bazı kötü niyetli utanmazlar; bu acıyı paylaşmak bir yana, bir kayıptan, bir vefattan medet umarak Ferdi Zeyrek’in arkasından utanılası, rezil paylaşımlarda bulundular. Yazan kim? Sözde gazetenin, sözde haber müdürü Zekeriya Say. Sözde gazete kim? Yeni Akit. Vicdan müştereğinde buluşarak, üç çocuk babası gencecik bir adamın, tertemiz bir yöneticinin arkasından ağlayan milyonlara tahammül edemeyen; bu birliktelikten farklı hedefler doğuran rezil bir sözde gazete.

"BİR İNSANIN O PAYLAŞIMLARI YAPABİLMESİ İÇİN İNSANLIĞINI YİTİRMESİ LAZIM"

Operasyoncu, ahlaksız, ayarsız ve utanmaz bir gazete. Ve de onun haber müdürü. Bir insanın bahsi geçen o paylaşımları yapabilmesi için insanlığını yitirmesi lazım, şerefini yitirmesi lazım, vicdanını; ahlakını yitirmesi lazım. Böylesine bir pervasızlığın ne kültürümüzde ne inancımızda ne de ahlakımızda yeri yoktur. Bunu yapanların vicdanları körelmiş, kalpleri kararmıştır. Biz bunların amacını biliyoruz. Bunların amacı sinir uçlarımıza basmak, toplumu ayrıştırmak, bölmek ve birbirine düşürmek. Memleketimizin birliğine, dirliğine, insanların ortak duygularına kast etmek. Bu sözde gazete hiçbir siyasi partinin, hiçbir toplum kesiminin, vicdan sahibi hiçbir insanın temsilcisi olamaz. Ahlaksızlıktan ve hakaretten medet uman bu operasyoncular, milletimizin gözünde sefil duruma düşmüştür. Bu yaptıkları rezil paylaşım; her şeyden önce temsilcisi olduğunu iddia ettikleri dindar vatandaşlarımıza hakarettir. Böylesine büyük bir acıyı dahi istismar edenleri, bu istismarcıları besleyenleri, tümüyle reddediyoruz.

"YENİ AKİT'E REKLAM VEREN FİRMALARI TAKİP EDİYORUZ"

Buradan çağrımızdır. Yeni Akit’e reklam veren firmaları takip ediyoruz. Bu firmaları, nasıl bir yapıya para kazandırdıklarını derhal görerek gerekli kararları almaya davet ediyoruz. O zamana dek, Yeni Akit’e reklam veren firmalara karşı duruşumuzu koyacağız, her türlü iletişim kanalımızdan da açıkça duyuracağız. Belli yapılara güvenerek yaptığınız bu işleri sakın ola unutmayın. Çünkü biz unutmayacağız. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin, nefretin, vicdansızlığın, düşmanlığın sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz. Bunların öznesi olanları da unutturmayacağız.

"KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KALMAYACAK"

Bugün 13 Haziran. Partimizin genç avukatları ve yöneticileri ile Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Zekeriya Say denen utanmaz ve haber müdürlüğünü yaptığı sözde gazete hakkında İstanbul Gençlik Kolları olarak, tüm il başkanlığımız adına suç duyurusunda bulunuyoruz. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘ölünün hatırasına hakaret’ ve “nefret suçu’ gerekçeleriyle dilekçelerimizi teslim edeceğiz. Ferdi Başkanımız için, arkasından yaş döken, yüreği sızlayan herkes için teslim edeceğiz. Bu siyasallaşmış yargı düzeninde hadsizlere hak ettikleri cezayı vermeyebilirler. Ancak, bu rezilliği kayıtlara geçirmeyi, belgelemeyi önemli buluyoruz. Biz bu ahlaksızlığın unutulmasına izin vermeyeceğiz. Bunun kaydı Çağlayan Adliyesi’nde kalacak. Elbet gün gelecek, tüm defterler açılacak. Herkesin adil yargılandığı bir adalet sistemi kurulacak. İşte o zaman, kimsenin yaptığı yanına kalmayacak.”