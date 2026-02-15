CHP İstanbul Gençlik Kolları, Ramazan Yıldız'ın tutuklanmasını protesto etti: ‘Bize boyun eğdiremezsiniz!’

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın tutuklanmasını protesto etmek için Büyükada Saat Kulesi önünde toplandı.

“Gençlik teslim olmaz! Ramazan Yıldız’a özgürlük” yazılı pankart açan CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” , “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

“NE BASKILARLA NE TUTUKLAMALARLA CHP GENÇLİĞİNE GERİ ADIM ATTIRAMAZSINIZ”

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, yaptığı açıklamada, Ramazan Yıldız’ın bir sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"19 Mart’tan bu yana ortaya çıkan gerçek nettir. Ne baskılarla ne tutuklamalarla CHP gençliğine geri adım attıramazsınız. İstanbul’un gençliğini durduramazsınız. Tıpkı Adalar’da olduğu gibi meydanları doldurmaya, gençlikle omuz omuza iktidar hikayemizi yazmaya devam ediyoruz. Yol arkadaşımız Ramazan Yıldız yalnız değildir. Daha günler önce Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’a hapis cezası verdiler. Gençlik Kollarımıza sopa gösterebileceklerini sandılar. Genel Başkanımız Cem Aydın’a geri adım attırabileceklerini düşündüler. Büyük bir yanılgı içindeler. CHP'li gençler olarak bizler, iktidara yürümenin bedelinin farkındayız. Aldığımız görevleri, sorumlulukları, her şeyi göze alarak yürütüyoruz. Bizler yarınları için bugününden feragat etmeyi göze alarak yola çıktık, böyle yürüyoruz. Bize boyun eğdiremezsiniz. Çünkü biz verdiğimiz mücadeleden gurur duyuyoruz. Her meydanda büyütüyor, her gün güçleniyoruz. Ne Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ı ne Adalar Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Yıldız’ı ne de herhangi bir arkadaşımızı karanlığa teslim edeceğiz.”

“GENÇLER, ZİNDANLARDAN, YASAKLARDAN MEDET UMAN BU İKTİDARI REDDEDİYORLAR”

Yıllardır İstanbul’un her yerinde parti farketmeksizin sayısız gençlerle temas kurduklarını ifade eden Kara, “İstanbul’un her köşesinde şahit olduğumuz ortak bir şey var. İsimlerimiz, hikayelerimiz farklı olsa da gençliğin bu miladı geçmiş zorbalara tahammülü kalmadığını görüyoruz. Gençler zindanlardan, yasaklardan medet uman bu iktidarı reddediyorlar. Ülkemiz için daha iyi bir gelecek istiyorlar. Değişim istiyorlar. Yeniye ve iyiye düşman olan iktidar, bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyor. Tam olarak bu yüzden, kazanamadığı o gençliğe zindanları, yasakları layık görüyor. Günlük 133 liralık KYK bursunu layık görüyor. Barınsan geçinemediğin, geçinsen barınamadığın bir düzeni layık görüyor. İşte bu yüzden aylardır tutuklu gençleri konuşuyoruz. Her ay başka bir arkadaşımız için toplanıyoruz. Bu yüzden Ramazan arkadaşımız bugün burada, gençlik örgütünün, ailesinin yanında değil” diye konuştu.

Kara, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi ziyaretini anımsatarak, şöyle devam etti:

“Daha günler önce Boğaziçi Üniversitesi’nden öğrencileri, hocaları çıkardılar. Kendi gençlik kolları üyelerini soktular. Sözde ziyaretlerini öyle gerçekleştirdiler. Çünkü bunu yapmasalar, bir öğrenci gelip Günlük 133 TL’nin izahı nedir diye sorar. 'Dünyanın eriştiği sayısız hizmet burada neden yasak' diye sorar. İşsizliği, güvencesizliği sorar. Sınavda tam puan alıp, mülakatta elenen binlerce genci sorar. Sandıkta oy verdiğim belediye başkanı neden Silivri’de der. Gelecek hayalimi neden ülkemde kuramıyorum der. İfade özgürlüğüme, oyunuma, yaşantıma niye karışıyorsunuz der. Bir CHP’li genç çıkar, Ramazan Yıldız niye hapiste der, yol arkadaşlarımız niye zindanda der, Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu’ndan neden korkuyorsun diye sorar.

İşte bu yüzden, korkmayan gençlerden korkuyorlar. Gençler gibi sosyal medya gibi kontrol edemedikleri her şeyden kaçıyorlar. Fakat gelecekten, sandıktan, millet iradesinden kaçamayacaklar. Türkiye büyük bir değişime, yeni bir geleceğe gebedir. O gelecekte gençler paylaşımları yüzünden zindana atılmayacaklar. Sefalet burslarına mahkum olmayacaklar. Kapalı kapılar ardında isimlerinin üstü çizilmeyecek. Emekleri çöp edilmeyecek. Özgürlükleri kısıtlanmayacak, geleceğe umutla bakacaklar. Adalar Gençlik Kolları başkanımız Ramazan Yıldız’ın yanındayız. Mücadelemizin arkasındayız. Durmayız, yılmayız, geri adım atmayız. En kısa sürede yol arkadaşımıza kavuşacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte verdiğimiz mücadeleyi her gün daha da ileri taşıyacak; yasakçı ve baskıcı zihniyeti geride bırakacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!”

"ADALETİN, HUKUKUN VE DEMOKRASİNİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır ise “Bugün burada Ramazan Yıldız ve tüm gençlerimize yönelik baskılara karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Gençlerimizin umutlarını, hayallerinin ve özgürlüklerinin önüne hiçbir engel konulmasına izin vermeyeceğiz. Adaletin, hukukun ve demokrasinin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.