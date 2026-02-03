CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: ‘İktidar hukuk oyununu 4 ay sürdürebildi’

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın “sadece CHP’li belediye başkanlarını tutuklamıyoruz” söyleminin gerçeği yansıtmadığını savundu. Çelik, iktidar partisinden bir belediye başkanının kısa sürede iddianamesinin hazırlanıp tahliye edildiğini, buna karşın CHP’li belediye başkanlarının aylarca iddianamesiz cezaevinde tutulduğunu vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in açıklaması şöyle:

“İktidar, ‘Sadece CHP’li belediye başkanlarını tutuklamıyoruz’ diye oynadığı hukuk oyununu 4 ay sürdürebildi.

İktidar partisinin Yahşihan Belediyesi’nin Başkanı Ahmet Sungur, 23 Eylül’de tutuklandı. 2 ay içerisinde iddianamesi hazırlandı, yargılama başladı ve 4 ay sonra kendisiyle tutuklanan 5 kişiyle birlikte ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bizim Belediye Başkanlarımızdan, halen iddianamesi bile olmadan cezaevinde tutuklu olanlar var.

Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün 8 aydır tutuklu ve halen iddianamesi yok.

Hakan Bahçetepe, 3 Haziran 2025 tarihinde tutuklandı. Bugün itibarıyla tam 8 aydır cezaevinde ve hakkında halen hazırlanmış bir iddianame yok.

Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı 6,5 aydır tutuklu ve halen iddianamesi yok.

‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ davasından, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara, 8 aydır tutuklu, 700 yılla yargılanan suç örgütü lideri elini kolunu sallayarak geziyor.

6 aydır, ‘suç örgütü üyesi’ olmakla suçlanarak tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, halen tam olarak ne ile suçlandığı belli olmadan iddianame bekliyor.

Tutukluluğu 4,5 aya ulaşan Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’nun halen iddianamesi yok.

Tutukluluğu 11’nci ayına varan Cumhurbaşkanı adayımız İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddianame 7,5 ay sonra yazılabildi.

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın tutukluluğu 1 yılı geçti, iddianamesini görebilmek için ise 10 ay bekledik.

Şişli Belediye başkanımız 11 aydır tutuklu olarak yargılandığı “Kent Uzlaşısı” davasının iddianamesinde yok.

Ciddi sağlık sorunları olan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, 11 aydır tutuklu.

Yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek büyük sağlık sorunları yaşamasına rağmen 7 aydır tutuklu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adana’dan yüzlerce kilometre uzakta Silivri Zindanı’nda tutulmaya devam ediyor.

Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’ın tutuklulukları 9 ayı buldu.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi ve 1 gün sonra tekrar tutuklandı, toplamda 11 aydır tutuklu.

Aylardır, halkımızın iradesine kurulan kumpasa karşı, adliyelerde, duruşma salonlarında mücadele ediyoruz.

Bir azınlık iktidarının muhalefetsiz Türkiye hevesine karşı, cumhuriyet ve demokrasi mücadelesi veriyoruz.

Yapılacak ilk seçimde halkımız, iradesine yönelik bu kumpasa en net cevabı sandıkta verecek.

Bu zulüm düzenini mutlaka değiştireceğiz, adalet ve hürriyet kazanacak.

Biz kazanacağız.”