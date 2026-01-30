CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten SOL Parti üyelerine verilen ev hapsi kararına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı astıkları için gerici provokasyonla hedef gösterilen 3 SOL Partili hakkında ev hapsi kararı verilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Anayasal hakları olan siyasi faaliyetleri sebebiyle SOL Parti üyelerine verilen ev hapsi kararı, azınlık iktidarının muhalefetsiz Türkiye hesabının ürünüdür" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti ve kazanımlarını savunmak suç değildir.

Siyasetin kalemiyle yazılmış iddianamelerle, medya operasyonlarıyla, toplumun her kesimine yönelik zor ve baskı politikalarıyla, ülkemizin karanlık bir darboğaza itilmesine karşı sessiz kalmayacağız.

Cumhuriyeti, adaleti ve hürriyeti savunan tüm demokrasi güçleriyle birlikte, halkımıza karşı kurulan bu ablukayı dağıtacağız."