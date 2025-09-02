CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Erkan Narsap kimdir? Erkan Narsap kaç yaşında, nereli?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı. Peki, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Erkan Narsap kimdir? Erkan Narsap kaç yaşında, nerel

ERKAN NARSAP KİMDİR?

Erkan Narsap, 2023 yılında CHP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Sosyal medya paylaşımları ve bazı dezenformasyon iddialarına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Erkan Narsap, Erseller Şirketler Grubu'nda yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

ERSELLER GRUP HAKKINDA

1979 yılında Şükrü Narsap tarafından kurulan Erseller Grup, Türkiye ve yurtdışında büyük inşaat projeleri yürütmektedir. Grup; Elektrik, Mimarlık ve Mühendislik, Gayrimenkul geliştirme ve stratejik yatırımlar alanlarında faaliyet göstermektedir.