2.09.2025 17:41:00
Haber Merkezi
İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Bu gelişmenin ardından Müjdat Gürbüz'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Müjdat Gürbüz kimdir? Müjdat Gürbüz kaç yaşında, nereli?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı. Peki, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Müjdat Gürbüz kimdir? Müjdat Gürbüz kaç yaşında, nereli?

 

MÜJDAT GÜRBÜZ KİMDİR?

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak görev almıştır.  Müjdat Gürbüz, İstanbul Süper Amatör Lig'de yer alan Küçükköyspor’un Başkanlığını yapmıştır.

2 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Yönetimi’ne geçici kayyum olarak atanan beş kişiden biri olmuştur.

