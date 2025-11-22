Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP İstanbul İl Örgütü’nden TRT yürüyüşü: Akmerkez önünde yoğun polis güvenliği!

22.11.2025 16:39:00
Ufuk Sepetci
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Davası'nın canlı yayınlanması için TRT Ulus binasına yürüyüş başlattı. Yürüyüş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik öncülüğünde gerçekleşecek.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine yönelik açılan davaların TRT’de canlı yayınlanması talebiyle Akmerkez önünden TRT Ulus binasına yürüyüş başlattı.

Akmerkez AVM önünden başlayarak Ulus’taki TRT stüdyolarına kadar devam edeceği bildirilen yürüyüşte CHP’liler, ellerinde dövizler ve sloganlarla TRT çağrısını yineledi.

Yürüyüşte, “Mahkemeleri canlı yayınlayın”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

"DURUŞMALARIN CANLI YAYINLANMASI İÇİN TRT'YE YÜRÜYECEĞİZ"

Eylemde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şöyle dedi:

"TOMA’larla, polisle Anayasal hakkımız olan yürüyüşümüz engellemeye çalışıyor. TRT'nin tarafsız ve yayın bir yayın yapması, duruşmaların canlı yayınlanması için TRT'ye yürüyeceğiz"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yapılması gereken cebimizden paramızı çalan ve sadece AKP propagandası yapan TRT'yi protesto etmek için yürümektir"

"DURUŞMALAR CANLI YAYINLANSIN"

Mikrofonu yeniden eline alan Özgür Çelik, şöyle konuştu:

"Biz burada bir metin okuyacaktık. TRT'nin önünde bazı taleplerimizi dile getirecek. Yargılamalar canlı yayımlansın. Daha iddianamenin girişine bakıyorsun seçim kazanmak suç sayılıyor. İBB Başkanlığı'na seçilmeyi suç sayıyor. Duruşmalar canlı yayınlansın. Millet de gerçekleri görsün diyoruz. Hepimizin vergileri ile ayakta duran bir kurum TRT. Sanki bir siyasi partinin yandaş kanalı gibi davranmasın diyoruz. Bunları söylemek için buradayız. Niye engelliyorsunuz?"

İlgili Konular: #CHP #dava