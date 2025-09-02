CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum! Başsavcılıktan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır" dedi.

Açıklamada, "İstanbul 45. asliye hukuk Mahkemesi tarafından verilen bugün tarihli İstanbul il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırmalarına dair karar CHP’li bir kısım delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir mahiyetinde bir karardır" ifadelerine yer verildi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.