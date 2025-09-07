CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP heyeti, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in de bulunduğu bölgede, milletvekilleri ile polis arasında tartışmalar yaşandı. Peki, CHP İstanbul milletvekili Ali Gökçek kimdir? Ali Gökçek kaç yaşında, nereli?

ALİ GÖKÇEK KİMDİR?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Suadiye Mehmet Karamancı İlkokulu ve Bostancı İlköğretim Okulunda tamamladı. Ortaöğrenimini ise Köy Hizmetleri Anadolu Lisesinde bitirdi. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü tamamladı. 2011 yılından itibaren partisinin İstanbul gençlik kollarında çeşitli görevlerde yer aldı. İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı yaptı. 2019 yılında CHP'nin seçim koordinasyon merkezinde çalıştı. 2022 senesinde İstanbul Ticaret Odası meclis üyesi seçildi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.

ALİ GÖKÇEK ÖZEL HAYATI

Ali Gökçek, evlidir ve bir çocuk babasıdır.