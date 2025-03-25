CHP, İstanbul ve Ankara'da direnişi sürdürecek

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı sokak eylemlerinin süreceğini belirtiyor. Hem Ankara’da hem İstanbul’da olmaya devam edeceklerini söyleyen kurmaylar “Genel başkanımız kayyum riskine karşı yeni başkan seçilene kadar İstanbul’da kalacak. Bir kısım yöneticimiz de Ankara’da olacak. Grup toplantımızı İstanbul’da yapacağız. Ankara’da kalan milletvekillerimiz de Meclis’te Ekrem Başkanımıza yapılan hukuksuzluğu anlatacak. Perşembe günü Parti Meclisimizi toplayacağız ve sonra yol haritamız daha da netleşecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. CHP kurmaylarının büyük bir kısmı toplantıya Ankara’dan katıldı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk süreci sonrası sürdürülecek eylemler ve pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı önseçiminin sonuçları değerlendirildi. Bundan sonraki süreçte hem Ankara’da hem de İstanbul’da kalmaya devam edeceklerini belirten CHP kurmayları “İstanbul zaten direniş merkezimiz ama Ankara’da süren eylemler var, kurultay süreci var, Meclis de tekrar çalışmalarına başlayacak. Bu nedenle yine hem Ankara’da hem Istanbul’da mücadelemizi sürdüreceğiz. Genel başkanımız kayyum riskine karşı belediyeye yeni bir başkan seçilene kadar İstanbul’da olacak. Yeni başkan da çarşamba günü seçilecek. Bu nedenle bugün grup toplantısını İstanbul’da yapacak. Ankara’da kalan milletvekillerimiz ise Meclis’te Ekrem Başkanımıza yapılan hukuksuzluğu konuşacak. Meclis’in son oturumunda iktidar bu konuyu konuşmaktan kaçmıştı. Biz gündemde tutmaya devam edeceğiz” dedi.

PM SONRASI YENİ BOYUT

Özel’in bugün yapacağı konuşmada eylemlerin yeni boyutuna ilişkin ip uçları da vereceğini belirten kurmaylar “Perşembe Parti Meclisi toplantısından sonra eylemleri taşıyacağımız yeni boyut tam olarak şekillenir. Ama perşembeye kadar 20.30’a yönelik buluşma çağrılarımız sürecek. Perşembe günü toplantının İstanbul’da mı Ankara’da mı olacağı da sonra netleşecek” dedi.

HUKUK BİRİMİ OLUŞTURULDU

Öte yandan; CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı önseçimde toplam 15 milyon 497 bin 957 kişinin İmamoğlu’na destek oyu verdiği belirtildi. Ayrıca edinilen bilgiye göre; parti sokak eylemlerine çıkan gençlere hukuki destek vermek için de bir birim oluşturdu. İl başkanlıklarına bağlı bu birimlerin, özellikle gözaltına alınan gençlere hukuki destek sağlamak için gelişmeleri takip ettiği öğrenildi.

‘TOPLUMU KRİMİNALİZE ETMEYİN’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamada bulundu. CHP’nin yürüttüğü sokak eylemlerine gelen eleştirilere yanıt veren Yücel “Kimse bize itidal çağrısı yapmasın, itidale karşı itidal çağrısı yapılmaz. Bir itidal çağrısı yapılacaksa bu hukuksuzlukları yapanlara, TOMA’lardan tazyikli su sıkanlara, gençlerimiz yapılmalıdır” dedi. Gezi Parkı döneminde olduğu gibi yine “Camilere saldırılıyor” başlığıyla yapılan haberleri değerlendiren Yücel “Güvenlik güçleri Saraçhane’de toplanan gençleri biber gazıyla ve tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse Şehzadebaşı camiine yada başka bir camiye zarar vermemiştir. Artık ‘CHP camilere saldırıyor’ yalanından medet ummaktan vazgeçin. arar gördü diye bahsettiğiniz camiyi, uydurma iddialarla tutukladığınız Mahir Polat’ın ekibi onarıyor. Anayasal haklarını kullanan vatandaşlarımızı, bu şekilde kriminalize etmeye hakkınız yok” tepkisini gösterdi. Yücel, Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultayın iptali için yaptığı başvurunun sorulması üzerine “CHP kurultayını iptal ettirmekle uğraşan kişilerin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin” yanıtını verdi. CHP’nin TBMM Grubu da perşembe günü basına kapalı olarak toplanacak.