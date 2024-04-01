Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:18

Güncelleme: 01.04.2024 - 00:18

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü Yerel Seçimler kapsamında sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen belediye başkanları başta olmak üzere yeni yerel yöneticilerini seçmek için oylarını kullandı. .En çok merak edilen kent olan İstanbul'da Anadolu Ajansı'na (AA) göre oyların yaklaşık yüzde 86'sı sayıldı. CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu AA verilerine göre yüzde 50 oyla önde. Peki, CHP, İstanbul'da kaç belediye kazandı? CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?

CHP İSTANBUL'DA KAÇ BELEDİYE ALDI?

39 ilçesi bulunan İstanbul'da CHP, 25 ilçede seçimi kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız" diyen İmamoğlu, "Yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı bize vermiştir diyebiliriz" şeklinde konuştu.

CHP İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERİ KAZANDI?

İstanbul’da sandıkların yüzde 70’den fazlası açılmışken açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi:

“Yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı bize vermiştir diyebiliriz. Elbette esas olan Yüksek Seçim Kurulu açıklamaları ve mazbata anıdır ama şu an itibariyle sonuçlar hemen hemen belli oldu. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler, hiçbir sorun yaşamadık. Bunların yanı sıra 11 belediyede de artık sonuçlanma aşamasına girilmiş, neredeyse sonuçlar belli oldu diyebileceğimiz ilçeler. Bu ilçeler Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. Başta Gaziosmanpaşa ve Pendik gibi pek çok ilçede rekabet kafa kafaya devam ediyor. İlçelerde oyların tasnifi noktasında yoğun emek gösteren dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum."