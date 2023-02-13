CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’ndan İZSİAD’a ziyaret

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:32

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:32

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu üyesi de olduğu ve bir dönem yönetiminde de yer aldığı İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (İZSİAD) ziyaret etti. İl Başkan Vekili Mühir Sirhan Özen, İl Sekreteri Özlem Ünsal, İl Başkan Yardımcısı İnanç Nurlu’nun da katıldığı ziyarette, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ile İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Kısa bir süre önce CHP İl Başkanlığı’na atan üyeleri Şenol Aslanoğlu’na ziyaretleri için teşekkür eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, toplantının gündeminin yaşanan deprem felaketi olduğunu söyledi.

“TÜM KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

İZSİAD olarak depremzedelere yardım için seferber olduklarını, çalışmalarının hala da sürdüğünü dile getiren Küçükkurt, “Toplantıda deprem bölgesine giden CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’ndan bilgi aldık. Türkiye gerçekten büyük bir felaket yaşıyor. Biz de bu felakette bölgedeki yurttaşların acısını hafifletmek, onların daha sağlıklı bir ortamda yer almalarını sağlamak için yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın da bölgede katıldığı yardım faaliyetlerine de destek olabiliriz. Ülke olarak bu felaketten ancak dayanışma ile çıkabileceğimiz bilinci ile hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“STK’LARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da üyesi olduğu derneği ziyaret etmekten mutlu olduğunu belirterek, son depremde de İZSİAD üyelerinin gösterdiği dayanışmanın herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Geçen hafta depremin en çok etkilediği Gaziantep Nurdağı’nda incelemelerde bulunduğunu ifade eden Aslanoğlu, “Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Depremin yaralarını uzun sürede anca saracağız. Ancak bu felaket ortamında Türkiye’nin her yerinde gösterilen yardım kampanyaları büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Bu da bize ümit veriyor. Ülke olarak hep birlikte olursak bu yaraları sarabiliriz. Biz de İzmir’deki tüm STK’larla birlikte çalışarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.