CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan şehit tepkisi: Artık yeter!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:01

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:01

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK Terör örgütü ile çıkan çatışmalarda 12 askerin şehit düşmesi ile ilgili CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İl binasında gerçekleşen basın açıklamasına il yönetiminin yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da katıldı.

“SADECE KINAMIYORUZ; LANETLİYORUZ!”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan basın açıklamasında 22-23 Aralık 2023 gecelerinde şehit olan 12 askerin adını sıralayarak baş sağlığı dileyen Şenol Aslanoğlu, “Terörü, bölücü terör örgütü PKK’yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz; lanetliyoruz! Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

“İKTİDAR ALGI OPERASYONLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ”

CHP’nin yaptığı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Meclis’e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiği yönündeki çağrıları hatırlatan Şenol Aslanoğlu, “Aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, askerlerimizin güvenliği için, ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmelerini sürdüren Meclisimizin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanının Gazi Meclis’e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir. Askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken; iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine büyük bir oyunun, aldatmacanın, algı operasyonlarının peşine düştü” ifadelerini kullandı.

“SUUDİ ARABİSTAN KRALI İÇİN ÜÇ GÜN YAS İLAN EDENLER ORALI OLMADILAR”

“Biz şehitlerimizi, ailelerini, şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken, Ankara’da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü” diye devam eden Aslanoğlu, “Her şeyden önce üç günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için üç gün yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi, yası milletimiz kendi ilan etti. Biz milli yas ilan edilsin derken, kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev savmaya kalktılar. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye, askerlerimiz daha iyi korunsun, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye; terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu anlayışla, onların A4 kağıda yerleştirdikleri 2 paragraftan ibaret metne değil; terörü lanetleyen, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran işte bu bildirimize imza attık! Ana muhalefet partisi olarak, görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye; bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

“MECLİS KÜRSÜSÜNDE ‘ÖZERKLİK’ DİYENLERİ YERLİ VE MİLLİ İLAN EDENLERLE HİZALANMAYACAĞIZ”

Şenol Aslanoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Bizler, terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla, ‘Birkaç Mehmet öldü diye Meclis’i mi toplayacağız’ diyenlerle, siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla, Meclis kürsüsünde ‘Eyalet, özerklik ve federasyon tartışılmalı’ diyenleri yerli ve milli ilan edenlerle hizalanmayacağız. Bizler, şehit cenazelerinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların, siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin, bir eli bayrağa sarılı tabutun üstündeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına dizilmeyeceğiz. Bizler, pencerelerine ay yıldızlı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak; 86 milyon için, Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Genel Başkanımız Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi; hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine ‘Artık yeter’ diyoruz. Bu vatanın, kerpiç evlerde oturan fakir evlatları şehit olurken iktidar sahiplerinin zenginleşmesine ‘Artık yeter’ diyoruz. Terörden medet umanlara, terörden beslenenlere, milletin acılarını siyasetine malzeme eden kötülüğe ‘Artık yeter’ diyoruz. Fakir fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene ‘Artık yeter’ diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmadan çalışacağız.”