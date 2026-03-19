CHP İzmir İl başkanı Çağatay Güç: 'Bu zulme hep birlikte karşı duracağız'

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilen buluşmaya ve 19 Mart sürecine değinen Güç, iktidarın politikalarını sert sözlerle eleştirirken, erken seçim çağrısını yineledi. Ramazan ayı boyunca İzmir’de yürütülen sosyal destek çalışmalarını da paylaşan Güç, ekonomik krizin yurttaşlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

19 Mart darbesini eleştiren Güç, “Hukuk dışı, akıl ve mantıktan uzak, keyfi uygulamalarla; Türkiye’nin geleceğini inşa edecek kadrolar hiçbir somut gerekçe olmadan hapse atılıyor. Bu durum ülkemizin saygınlığı ve itibarı açısından son derece olumsuzdur” diye konuştu.

Güç, mevcut iktidarın ülkenin imajını önemsemediğini öne sürerek, “Tek dertleri kendi iktidarlarını zorla sürdürmek. Akıldan, bilimden, hukuktan ve adaletten uzaklaşmış bir anlayışla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“HALK ZOR DURUMDA, SEÇİM KAÇINILMAZ”

Türkiye’nin ağır bir baskı ve adaletsizlik sürecinden geçtiğini dile getiren Güç, “Genciyle, yaşlısıyla, emeklisiyle, memuruyla herkes bu kötü yönetimin sonuçlarını yaşıyor. Biz bu zulme hep birlikte karşı duracağız, geldikleri gibi göndereceğiz” dedi.

Seçim çağrısı da yapan Güç, “Seçimin bir an önce gelmesi için halkımızla birlikte mücadele edecek ve bu iktidarı sandıkta değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“1,6 MİLYONDAN FAZLA YURTTAŞA İFTAR YEMEĞİ ULAŞTIRILDI”

Ramazan ayına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güç, İzmir’de yürütülen sosyal destek çalışmalarına dikkat çekti. Güç, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz 1 milyon 100 binin üzerinde, ilçe belediyelerimiz ise 500 binin üzerinde yurttaşımıza iftar sofralarında sıcak yemek ulaştırdı. Toplamda 1,6 milyondan fazla yurttaşımıza yemek ulaştırdık” dedi.

Bu tablonun normal olmadığını vurgulayan Güç, “Ailelerimizin çocuklarının karnını doyurmak için iftar programlarına gelmek zorunda kalması kabul edilemez. Bunun sorumlusu iktidardır” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELERİN HİZMETLERİ ENGELLENMEK İSTENİYOR”

İktidarın CHP’li belediyeleri hedef aldığını savunan Güç, “Belediyelerimizin hizmet verdiği alanlara müdahale edilerek halkımıza sunulan hizmetler engellenmek isteniyor. Meslek fabrikalarımızda verilen eğitimleri dahi aksatmak istiyorlar” dedi.

Özelleştirme politikalarını da eleştiren Güç, “İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının satışına karar alıyorlar. Peki halka sordunuz mu? Hayır. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket ediyorlar” diye konuştu.

“HALK BU DİLİ KABUL ETMEZ”

Siyasi üsluba da değinen Güç, “İktidar temsilcileri toplumun örf ve adetleriyle bağdaşmayan bir dil kullanıyor. Oysa siyasetçi kullandığı dile dikkat eder. Bu millet saygısızlığı ve nezaketsizliği kabul etmez” ifadelerini kullandı.

“HALKIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP’nin halkın yanında olmaya devam edeceğini belirten Güç, “Bu ülkenin ihtiyacı olan sağduyuyu, adaletle birlikte huzurlu ve refah bir yaşamı yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Açıklamasının sonunda Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Güç, “Daha mutlu, daha huzurlu bayramlarda buluşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.