CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç: “İzmir’in malına el koymaya çalışıyorlar”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ürettiği bazı taşınmazlara yönelik girişimlerine sert tepki gösterdi. Güç, Meslek Fabrikası, Gasilhane ve Kemeraltı’ndaki Egemenlik Binası’nın İzmirlinin malı olduğunu vurgulayarak, bu alanlara el konulmak istenmesini “İzmir’e hizmetin engellenmesi” olarak değerlendirdi.

Çağatay Güç yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente hizmet eden bir kurum olduğunu hatırlatarak, “İzmirlinin malı olan, belediyemizin hizmet ürettiği alanlara şimdi de bir genel müdürlük eliyle müdahale edilmeye çalışılıyor. Bizim sıklıkla dile getirdiğimiz mesele tam olarak budur. İzmir’e hizmet eden Büyükşehir Belediyemiz sistematik biçimde engellenmek isteniyor” dedi.

AKP İzmir İl Başkanlığına, Genel Sekreterliğine ve İzmir milletvekillerine de çağrıda bulunan Güç, “AKP İzmir İl Başkanını, Genel Sekreterini, milletvekillerini İzmir adına göreve davet ediyoruz. Biz İzmir’e hizmet için varız ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşananların siyasi bir tartışma değil, somut bir gerçek olduğunu belirten Güç, “Bu yaşananlar bir siyasi paranoya değil, gerçeğin ta kendisidir. İhtiyaç olan şey, İzmir’in sorunlarının çözümüne destek olan siyasal bir tutumdur. Halkımızın iktidardan beklediği de sadece budur. İşte size bir fırsat. İzmir halkıyla birlikte merakla bekliyoruz. İzmir’den yana mısınız, yoksa yine İzmir’e karşı mı duracaksınız?” dedi.