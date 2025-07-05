CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu cezaevinden seslendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı operasyon kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, X hesabı aracılığı ile kamuoyunda seslendi.

Aslanoğlu, "Yarın yine sokaklarda, meydanlarda, sandık başlarında buluşacağız! Çünkü karanlık gidecek, biz kalacağız; o güne kadar kendinize, yol arkadaşlarıma, İzmirime, çok sevgili eşim Duygu'ya, çocuklarıma, bebeğim Vera'ya iyi bakın ve sağlıcakla kalın..." ifadelerini kullandı.

"AHTAPOT HİKAYESİNİ YAZANLAR..."

Şenol Aslanoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Ahtapot hikayesini yazanlar, memleketimin aydınlık yarınlarını geciktirmek için yargıyı bir sopa olarak kullanmaktan çekinmeyenler, benim gencecik yol arkadaşlarımı, belediye başkanlarımı tutsak tutmaya, halkın iradesini gasp etmeye utanmayanlar, vicdanı sızlamayanlar dün bizi mahkum etmek istedi; olsun, hiç önemli değil, biz enseyi karartmıyor, umudumuzu asla kaybetmiyoruz!

Hukukun daha önce iki kere beraat verdiği aynı konudan dün tutuklanmamı isteyenlerin hukuka uygun davranmadığı ortadadır da artık akla ve mantığa uygun bir yanları da kalmamıştır. Bu bir siyasi operasyondur, düğmeye basan da saray iktidarıdır!

Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yöneltilmiş bu darbenin, siyasetin yargıya nüfuz ettiği bu düzenin, muhalefet temsilcilerini susturma çabasının yeni bir halkası bu kez İzmirimizi sarmakta, kuşatmak istemektedir. Ama bizi ne bu düzen ne de bu yargı sopası susturamaz!

Umutsuzluğa düşerseniz Silivri zindanında bile vicdanını, aklını, yüreğini kaybetmeyen Ekrem Başkanımızı; henüz yeni evlenmişken siyasi bir operasyona kurban edilerek gencecik yaşında cezaevine konulan Utku Başkanımızı, sağlık koşulları el vermemesine rağmen günlerce Silivri zindanlarında tutulan Mahir kardeşimizi, hala hastanede olan Murat Başkanımızı, çocuğunun doğumunu görmesine bile izin verilmeyen Ramazan kardeşimizi, cesur bir şekilde hiçbir engelden şikayetçi olmayarak tutuklu yargılanan tüm yol arkadaşlarımızı, Ergenekon'u, Balyoz'u, en çok da boynunda idam fermanıyla bu memleketi kurtarmak için Samsun'a çıkmaktan vazgeçmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayın; demem o ki, asla umudunuzu kaybetmeyin!

Ben ki, bu ülkenin gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri, öğrencileri için mücadele ettim. Bir il başkanı olarak kendi geleceği için değil, bu memleketin yarınları için yürüyen milyonların sesi oldum.

Bugün demir kapılar ardına konulsam da inancım, iradem ve umudum özgürdür, sizinledir, sizin sesinizdir!

Dayanışmayı büyütün. Umudu koruyun. Unutmayın, bu karanlığı hep birlikte aşacağız.

Ben iyiyim. Güçlüyüm. Çünkü arkamda siz, yanımda örgütüm, yüreğimde elbet bir gün işleyecek olan adalet arzusu var.

Yarın yine sokaklarda, meydanlarda, sandık başlarında buluşacağız!

Çünkü karanlık gidecek, biz kalacağız; o güne kadar kendinize, yol arkadaşlarıma, İzmirime, çok sevgili eşim Duygu'ya, çocuklarıma, bebeğim Vera'ya iyi bakın ve sağlıcakla kalın..."