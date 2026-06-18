CHP İzmir önceki dönem ilçe başkanlarından ortak bildiri: 'Örgüt iradesine sahip çıkıyoruz'

CHP İzmir’de geçmiş dönemlerde görev yapmış 75 ilçe başkanı, yaşanan son gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Parti örgütlerinin iradesine vurgu yapılan açıklamada, seçilmiş yöneticilere yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğu belirtilirken, CHP’nin demokratik geleneğinin korunması gerektiği ifade edildi. Bildiriyi CHP Konak eski İlçe Başkanı Ali Yılmaz okudu.

Açıklamada, CHP’nin temel gücünün örgüt yapısından geldiği vurgulandı. Parti kültürünün en önemli dayanağının demokratik katılım olduğu ifade edilerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri; üyeleri, delegeleri ve örgütleridir. Partimizin temel gücü, üyelerinin ve örgütlerinin özgür iradesinden, demokratik geleneklerinden ve halkın desteğinden gelmektedir.” denildi. Eski ilçe başkanları, CHP’nin tarihsel olarak tabandan gelen bir örgütlenme anlayışıyla şekillendiğini belirterek, bu yapının zayıflatılmasının parti kimliğine zarar vereceğini ifade etti.

“SEÇİLMİŞ YÖNETİMLERİN YERİNE ATAMA YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Bildiride, seçilmiş il ve ilçe yönetimlerine yönelik olası görevden alma ya da değiştirme girişimlerine sert tepki gösterilerek, bu tür adımların parti içi demokratik işleyişi zedeleyeceği savunularak, “Seçilmiş organların yerine, iktidarın yargı mekanizmalarının arkasına sığınılarak oluşturulan ve partimizin demokratik yapısını zedeleyen her türlü müdahaleyi kabul etmemiz mümkün değildir.” denildi.

Yılmaz, CHP’nin karar mekanizmalarının mahkeme kararları ya da dış müdahalelerle değil, üyelerin iradesiyle şekillenmesi gerektiği ifade ederek, “parti içi iradenin dışarıdan yönlendirilmesine karşı net bir duruş” sergilendiğini belirtti.

“103 YILLIK DEMOKRATİK GELENEĞE ZARAR VERİR”

Açıklamada, CHP’nin köklü geçmişine vurgu yapılarak olası müdahalelerin sadece yerel örgütleri değil, partinin tarihsel birikimini de etkileyeceği ifade edilerek, “Seçilmiş il başkanlarının ve yönetim kurullarının görevden alınmasına yönelik atılan ve atılabilecek adımlar; yalnızca ilgili örgütlere değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık demokratik geleneğine ve halkın seçimlere duyduğu güvene de ağır zarar verecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Bildiriyi okuyan Ali Yılmaz, bu kısmı aktarırken “CHP’nin sadece bugünün değil, aynı zamanda bir siyasi mirasın taşıyıcısı olduğu” vurgusunu yaptıklarını ifade etti.

“ÖRGÜTÜMÜZÜN VE SEÇİLMİŞ YÖNETİCİLERİN YANINDAYIZ”

Eski ilçe başkanları, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de destek mesajı vererek, partinin mevcut yönetimiyle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, “Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasını taşıyan önceki dönem ilçe başkanları olarak; partimizin birlik ve bütünlüğünü koruyarak örgütlerimizin iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Demokrasiye, örgüt emekçilerine ve seçilmiş yöneticilerimize yönelik her türlü müdahalenin karşısında durmaya devam edeceğiz.” denildi.

“ÇÖZÜM: ÖRGÜT İRADESİ VE DEMOKRASİ”

Bildirinin sonuç bölümünde ise çözümün açık şekilde örgüt iradesi olduğu vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü; üyelerinden, örgütlerinden ve halktan aldığı meşruiyettir. Bu meşruiyetin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Çözüm; örgüt iradesidir. Çözüm; demokrasidir. Çözüm; üyelerin ve delegelerin özgür iradesidir.”