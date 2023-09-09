CHP, İzmir'de 100. yıldönümü kutladı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 16:32

Güncelleme: 09.09.2023 - 16:32

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir’in kurtuluşunun 101’inci ve CHP’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü için tören düzenledi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Murat Bakan, ilçe belediye başkanları, il yönetimi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Başkan Tunç Soyer, “Biz Cumhuriyet çocuklarının hayatı, ömürlerimizden daha uzundur. Çünkü biliyoruz ki bugün aldığımız her bir karar, çocuklarımızın ve torunlarımızın özgür geleceğinin teminatıdır. Bedeli ne olursa olsun daha iyi bir gelecek inşa etmek için her ne gerekiyorsa yapmak zorundayız” diye konuştu.

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Konuşmasının devamında Başkan Soyer, “Tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi özgürlük, barış ve demokrasi umudunu İzmir’den tüm Türkiye’ye dalga dalga yayacağız. Burada bulunan herkesin ufka aynı inançla baktığını çok iyi biliyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi özünü, sığ siyasi çekişmelerden ve siyaset simsarlarının kurnazlıklarından değil gözünü kırpmadan ölüme koşan, bu ülkeyi kuran iradeden, yani Kuvayı Milliye’den alır. İzmir ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkinin kökleri işte bu nedenle çok derinlere iner. İzmir ve İzmirliler bu yüzden Cumhuriyet’in kazanımlarının korunmasında daima bir adım öndedir. Cumhuriyet Halk Partililer, ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emaneti olan bu toprakların korunması; bilimin, hukuk ve adaletin kalıcılaşması için bir kilit taşıdır. Şunu açıkça ifade edeyim. Cumhuriyet’in kazanımlarını geri döndürmek, demokrasi ve hukuku rafa kaldırmak isteyenler karşında daima bizi bulur. Biz bu ülkede demokrasiyi hiç kimseye pazarlık konusu yaptırmayız. Milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği bizim namusumuzdur. Onu korumak için tıpkı yüzyıl öndeki gibi dipdiri, dimdik ayaktayız. Buradayız ve daima mücadeleye hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100 yıllık tarihinde olduğu gibi” dedi.

“YAŞASIN 9 EYLÜL”

Soyer sözlerini; “9 Eylül, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 101’inci yılı ve Cumhuriyet’in kurucusu ve savunucusu Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın 9 Eylül!” ifadeleriyle son verdi.

CHP İzmir İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özer ise İzmir’in kurtuluşunu ve CHP’nin kuruluşunu kutladı.