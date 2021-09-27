CHP İzmir'den hükümete eğitim için çağrı: Okul yapmaya hazırız

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:33

İktidara yüklenen Yücel, “Bugün ülke genelinde 43 bin 621 derslik eksiği var. Gerekli okulları ihtiyaç duyulan yerlerde arsa gösterildiği takdirde belediyelerimiz eliyle inşa etmeye hazırız” dedi. Yücel ayrıca yurt sorununu da “Bu sorunun bu zamana kadar çözülememiş olması iktidarın acizliğidir” şeklinde yorumladı.

“Çocuklarımızın eğitimi için hazırız, geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız” diyen CHP İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin ilçe başkanları ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda şunları söyledi: “Salgın boyunca 2 milyon 316 bin öğrenci uzaktan eğitim sistemine ulaşamamıştır. 1 milyon 459 bin öğrenci ise internet erişimine sahip değildir. Yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızda yetersizlikler nedeniyle derin kaygılar ortaya çıkmıştır. Okullarda ihtiyaç duyulan 101 bin yardımcı hizmet personeli hala atanmamıştır. Birçok okulda öğrenciler kalabalık sınıflarda derslere girmektedirler. 43 bin 627 dersliğe ihtiyaç vardır. Yandaşlara, beşli çeteye, saray beslemelerine kaynak ayıran iktidar çocuklarımızın sağlığı, eğitimi ve geleceği için gereken bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Çocuklarımızın eğitimi için bu ihtiyacı karşılamaya hazırız. Gerekli sayıda derslik ve okulu, ihtiyaç duyulan yerlerde arsa gösterildiği takdirde belediyelerimiz eliyle inşa etmeye hazırız.”

Yücel gençlerin yaşadıkları yurt sorunu ve barınma şikayetlerine ilişkin ise şunları ifade etti: “Bir sorun varsa sorunu çözmek için somut bir adım atılmalı ve irade ortaya koyulmalıdır. İzmir’de sorunun çözülmesi için yerel yönetimlerimiz somut bir adım atmıştır. Ancak bu sorunun asıl muhatabı merkezi hükümettir. Hükümetin her türlü imkanı varken öğrencilerin bu barınma sorununa kalıcı bir çözüm üretememeleri en hafif tabiriyle acizliktir. Belediyelerimiz bu konuda özverili adımlar atıyor. Bu adımlarla hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak.”