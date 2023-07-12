CHP İzmir’den TRT’ye suç duyurusu: Adaletsizliğin sorumluları hesap vermek zorundadır

Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:36

Güncelleme: 12.07.2023 - 14:36

CHP, 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na TRT’nin canlı yayınlarında yeteri kadar yer verilmediği gerekçesiyle 81 ilde TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan soruşturma ve kamu davası açılması talebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de de suç duyurusunda bulunan CHP il örgütü adına CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

“BU ADALETSİZLİĞİN SORUMLULARI HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMEK ZORUNDADIR”

CHP’nin yok sayıldığını anlatan Şenol Aslanoğlu, “Bugün, kamusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, göreve başladığı günden bu yana, TRT’ye yanlı bir yayın politikası izletmektedir. TRT, devletin ve milletin Kuruluşudur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın, çok uzun süredir CHP’yi yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadır. TRT Kanunu, TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi, bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT, devlet televizyonu olarak değil, AKP’nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel Başkanı’mızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz, bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir. Ancak hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır” diye konuştu.

“TRT, ADETA SARAY’IN SÖZCÜSÜ HALİNE GELMİŞTİR”

TRT’nin iktidarın sözcülüğünü yaptığını belirten Aslanoğlu, “TRT, AKP’nin ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta Saray’ın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte, CHP Genel Başkanı, MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekilleri, TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız, TRT’de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. Genel Başkan’ımızın siyasi konuşmaları TRT’de ya yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. Genel Başkan’ımızın grup toplantıları, TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşmasının 10 dakika 18 saniyelik kısmının yayınlandığı görülmektedir. 3 Ocak 2023-28 Mart 2023 tarihleri arasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği; bu toplantılardaki konuşmaların sırasıyla 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımlarının canlı yayınladığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“CHP İLE İLGİLİ YAPILAN HABERLERİN ÇOĞU OLUMSUZ”

TRT’nin halkın haber alma özgürlüğünü engellediğini savunan CHP’li Aslanoğlu, “Seçim boyunca CHP’nin ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi reklamları, TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. TRT ekranlarında CHP ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir: ‘CHP’de Hakaret Krizi Büyüyor mu’, ‘Ekonomi Vizyon Belgesine Eleştiri’, ‘Kılıçdaroğlu’na Gazi Meclis Tepkisi’. Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03.12.2022 tarihli CHP vizyon belgesi açıklaması toplamda 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine Genel Başkanımızın TBMM’deki 2022 bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniyesini canlı yayınlamıştır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü’nü bugün savcılığa şikayet ediyoruz. Adalet arayışımız ve yürüyüşümüz sürecek” şeklinde konuştu.

Şenol Aslanoğlu’na, adliyede CHP İzmir İl Başkanlığı yöneticileri, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve partililer eşlik etti.