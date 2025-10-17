CHP Kadın Kolları’ndan tencere-tavalı eylem: ‘Boş tencere kaynamıyor’

CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü nedeniyle 81 ilde yoksulluğa dikkat çekmek için boş tencere ve tavalarla eylem yaptı.

Ankara’daki eylemlerde yer alan kadınlar, CHP’nin Ankara il başkanlığının önünde toplandı. Burada CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Umut Akdoğan öncülüğünde kortej oluşturdu.

“Bu tencere boş çünkü sarayın sofraları taşıyor”, “Buradayım çünkü kaynamayan tencerede AKP’nin tuzu var” ve “Aile yılı müjdesi boş tencere” yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, boş tencerelere vurarak düdük çaldı.

“Boş tencere kaynamıyor, yoksulluk kadınların kaderi olamaz” yazılı pankartla şehir merkezine yürüyüşe geçen kadınlar, Çankaya Belediyesi’nin bulunduğu yerde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada konuşan Kaya “Bugün kaynamayan tencerelerin, okula aç giden çocukların, pazardan eli boş dönen annelerin hesap sorma günüdür. Yoksulluğun iktidarın tercihi olduğunu haykırma günüdür. 23 yıllık AKP, Türkiye’yi büyük bir yoksulluğa sürükledi. Ülkenin dört bir yanında kadınlar aç, gençler işsiz, yurttaşlar umutsuzdur. Boş tencere kaynamıyor” dedi. Yoksulluğun nedeninin kötü yönetim olduğunu söyleyen Kaya “Kadınlar artık boş vaat duymak istemiyor. Kadınlar adalet istiyor” ifadelerini kullandı.