CHP Kadın Kolları toplantısında "adam tek, biz çoğuz" vurgusu

24 Ekim 2021 Pazar, 17:35

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki gün süren “Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar” başlıklı toplantısında seçim hazırlıkları konuşuldu.

Toplantının ikinci gününde konuşan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim stratejisine ilişkin bilgilendirme yaptı.

"BİRBİRİMİZİN HAKKINI GÜVENCE ALTINA ALIRSAK ÖZGÜRLEŞECEĞİZ"

Toplantının ikinci gününde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke "Ekonomi ve Kadın" başlıklı bir konuşma yaptı. Böke, "Eşit işe eşit ücret" ilkesi uygulandığında ekonomik kalkınmanın gerçekleşeceğini belirtti.

Böke, “İçinde kadının olmadığı bir geçmişin geleceği olmaz, içinde kadının olmadığı bir ekonominin de kalkınması olmaz. Biliyoruz ki her birimizin ekonomik, siyasi, sosyal özgürlüğü, ancak birbirimizin özgürlüğünü savunduğunda sağlanacak. Bizler biliyoruz ki örgütlü mücadelenin içerisinde birbirimizin hakkını güvence altına alırsak özgürleşeceğiz. Önce bizler buluşacağız, sonra da ayrıştırılmış toplumu birleştireceğiz. Buluşma öyküsünün içerisinde ekonomi çok büyük bir rol alıyor” dedi.

"ADAM TEK BİZ ÇOĞUZ"

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasında etkin olan çalışma modeline ilişkin bir konuşma yaptı. Kaftancıoğlu, İstanbul modelini tüm Türkiye'de uygulayacaklarını belirterek, “Hatta ihtiyaç duyulursa yurt dışında da uygulamaya hazırız. Seçime yönelik çalışmalarımız tüm örgütlerimizle ve kadınlarla birlikte sürüyor. Seçmen mobilizasyonu çerçevesinde kadın örgütlerimizle de bu birlikteliği nasıl sağlayacağımız üzerine çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul’da ilçe seçim kurullarında görev alacaklar tek tek planlandı. Bunlara yönelik eğitim çalışmalarımız da başladı. Sandıkları nasıl koruyacağımızı göstereceğiz. Biliyoruz ki adam tek, biz çoğuz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” konusunda uygulamalı bir eğitim verdi. YaşamHak Koordinatörü Emine Demirel Aksoy ise YaşamHak projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıdan ayrılmadan önce Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık oluşturmak için hazırladığı panoyu ziyaret etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile panonun yanına gelen Kılıçdaroğlu, elini boyayarak pano bastı.

Toplantının ikinci gününde ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da panoya el izlerini bıraktı. Nazlıaka, panonun başında yaptığı konuşmada "Geleceğe iz bırakıyoruz. Sadece el izlerimizi değil yüreklerimizi birleştiriyoruz" dedi.