CHP kazanmıştı: AKP Bayrampaşa seçiminin iptali için harekete geçti!

AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamamada, hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.Kamuoyuna saygılarımızla” denildi.

NE OLMUŞTU?

Tutuklanan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine seçilen başkanvekili kura ile belirlenmiş ve kura sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmişti. Söz konusu kura ise ilk dört turda çoğunluğun sağlanamadığı için yapılmıştı.

Öte yandan seçim öncesi CHP'li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmişti. 37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP'nin 18 üyesi bulunuyordu. AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19'a yükselmişti.