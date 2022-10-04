CHP Konak'tan Kılıçdaroğlu’na tam destek
CHP Konak İlçe Meclis Grubu bir deklarasyonla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tam desteğini açıkladı. Deklarasyonda “Şartlar ne olursa olsun her zaman yanınızda olduğumuzu açıklamaktan büyük bir onur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.
CHP Konak İlçe Meclis Grubu, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini imzaladıkları deklarasyonla duyurdu. Deklarasyonu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak Meclis Grubu Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan ve CHP’li meclis üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhatbeyi ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu ve yönetim kurulu üyeleri imzaladı.
“İNANCIMIZ SONSUZ”
Deklarasyonda imzası bulanan isimler adına açıklama yapan CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları’ndan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, CHP’yi Türkiye’nin aydınlık yarınları için iktidara taşıma hedefiyle yaptığı çalışmaları ve ortaya koyduğu çabaları nedeniyle teşekkür etti. Küçükoğullarından açıklamada daha adil bir ülke için, toplumsal barış için, dayanışma için, sosyal ve ekonomik alanda iyileşmek için, daha güzel günlerin umuduyla Kılıçdaroğlu’na inançlarının sonsuz olduğunu belirtti.
Deklarasyonda şu ifadeler kullanıldı:
“Ülkemizi içinde bulunduğu karanlıktan aydınlık yarınlara çıkarmak için gösterdiğiniz çabalar her türlü övgünün üstündedir. Hep birlikte çıktığımız bu yolda size inancımızın sonsuz olduğunu ifade etmek istiyoruz. Şartlar ne olursa olsun her zaman yanınızda olduğumuzu açıklamaktan büyük bir onur duyuyoruz.”
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