CHP kurmayları, 3 yıl sonra deprem bölgesindeki son durumu anlattı: ‘Devletin boşluğunu halk dolduruyor’

CHP’nin Gölge Kabinesi’nde yer alan politika kurulu üyeleri, hafta ortasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri ziyaret etmeye başladı. CHP kurmayları, bölgede üç yıl sonra ortaya çıkan tabloyu Cumhuriyet’e anlattı. İktidarın hayat normale dönmüş gibi davrandığını söyleyen CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka “Ama burada hâlâ koşullar kötü. Halk yoksullukla baş başa bırakılmış. Konteyner kentlerde yaşamaya devam edenler var ve sık sık elektrik kesintileri oluyor. Gittiğimiz çoğu yerde yol yok. Zaman zaman su problemleri yaşanıyor. Çocukların eğitime erişiminde hem elektrik kesintileri hem de doğalgazın hâlâ sağlanamaması nedeniyle sorun yaşanıyor. Sınıflarda montla oturan çocuklar var, sobalı okullar var. Okullarda hijyen, koku sorunları var” dedi.

‘ÇOCUKLARDA KEKEMELİK ARTMIŞ’

Afet sonrası engelli oranında artış olduğunu belirten Nazlıaka “Uzuvlarını kaybedenler var ama bu kişilerin sağlık hizmetine ulaşımında sorunlar var. Ortez-protez için ödenmesi gereken katkı payları yüksek. Nitelikli malzemeye ulaşamıyorlar” ifadelerini kullandı. Konuştuğu insanların anlattığı sıkıntılardan örnekler veren Nazlıaka “Bölgeye psikososyal desteğe ihtiyaç var. Örneğin; çocuklarda kekemeliğin arttığını gördük. Bakanlık başta buraya destek vermiş ama şimdi personeli geri çekilmiş. Şimdi desteği dernekler sağlıyor. Devlet büyük bir boşluk yaratmış ve o boşluğu halk dayanışmayla doldurmaya çalışıyor” dedi.

‘BOŞLUĞU HAYIRSEVERLER DOLDURUYOR’

Yurttaşların birbiriyle yardımlaşarak yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirten Nazlıaka “Halk devletin vermediği hizmetleri dayanışma ve sivil toplum örgütleriyle kapatmaya çalışıyor. Mesela ‘Herhangi bir geliriniz yok, hayatınızı nasıl sürdürüyorsunuz?’ dediğimde, ‘Sağ olsun yan konteyner kenttekilerin katkısıyla alıyoruz, bir hayırsever yardım ediyor’ gibi yanıtlar veriyorlar. Yani devletin boşluğunu hayırseverler ve sivil toplum örgütleri doldurmaya çalışıyor” diye konuştu.

‘KONUTLARA YERLEŞME YÜZDE 30-35 ORANINDA’

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer ise iktidarın konut teslimi açıklamalarını anımsatarak “Teslim ettiklerini iddia ettikleri binalara yüzde 30-35 oranında bir yerleşme var. Üç yıl geçmiş ama burada yaşam mücadelesi geçim mücadelesine dönüşmüş” dedi. Çok ciddi istihdam ve geçim sıkıntısı sorunlarını dinlediklerini belirten Taşcıer “Konteyner kentte eşi sucu olan bir kadınla tanıştık. TOKİ’lerde bir taşeron firmanın işçisi olarak aylarca çalışmış, ne parasını alabilmiş ne sigortası yapılmış. Şu anda da işsiz. Çocuklarıyla ortada kalmışlar. Böyle o kadar çok mağduriyet dinledik ki” örneğini verdi. Taşcıer, “Bizi gören insanlar yaşadıkları sorunları paylaşıyorlar. Sıkıntılarını dillendirmemizi istiyorlar. Burada iktidarın çizdiği gibi bir tablo yok” diye konuştu.