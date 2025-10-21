CHP kurmayları, cuma günü görülecek davayı değerlendirdi: ‘Yeni delegelerle konusuz kalacak’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki seçimlerin sonuçları, CHP’nin devam eden il kongreleri, partinin cuma günü görülecek kurultay davası ve Meclis’te başlayacak bütçe maratonu değerlendirildi. Kurultay davasının yarın bitecek il kongreleriyle konusuz kalacağını belirten CHP kurmayları “Normal bir hukuk düzeninde davanın yaptığımız iki olağanüstü kurultayla konusuz kalması lazım. Ama öyle bir düzen yok. Şimdi çarşamba günü tüm il kongreleri bitecek. Yeni kurultay delegelerimiz seçilmiş olacak. Perşembe günü Parti Meclisimizi toplayıp kurultay kararı alacağız. Bunların sonucunda dava artık konusuz kalmış olacak” dedi.

Davadan olağan kurultay sonrasına yönelik bir erteleme kararı çıkacağına yönelik iddiaları değerlendiren partililer “Kongre süreci bittiği için olağan kurultayı beklemeyi gerektiren bir şey yok. Yeni delegeler seçildi, yeni yönetim de seçilecek. Artık bu konunun kapanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’YE KKTC TEPKİSİ

Öte yandan; CHP Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamada bulundu. KKTC’deki seçim sonuçlarını değerlendiren Yücel, Cumhur İttifakı’nın seçimlere müdahale ettiğini belirterek “Hatta MHP’li bir milletvekilinin oteli karargâh olarak kullanıldı. Kıbrıslıların deyimiyle ‘Topçusundan, popçusuna kadar’ herkesi devreye soktular ama sandığa yansıyan milli iradeyi engelleyemediler. Biz Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet olarak görüyoruz. O yüzden ‘Yavru vatan’ ibaresini de kullanmıyoruz. Kıbrıs ile ilişkilerimizi, ‘yavru vatan’ diyerek sınırlandırıldığı bir tutumla değil, ‘Kardeş vatan’ ibaresiyle dostça, dayanışma ve kardeşlik içeren eşitlikçi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz. Başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bazı siyasetçiler bu sonucu hazmedemese de biz buna halk iradesi, demokrasi ve milletin gücü diyoruz. Her 10 Kuzey Kıbrıs Türkünün 6'sının desteklediği yeni Cumhurbaşkanı elbette meşrudur, hak edendir, kazanandır. Bize de onu tebrik etme görevi düşer. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanına başarılar diliyoruz. Tufan Erhürman’ın ‘Türkiye'yle istişare etmeden bir dış politika belirlenmeyecek’ söylemlerini önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi.

MİTİNG ESKİŞEHİR'DE

Yücel ayrıca, nadir toprak elementleri tartışması nedeniyle bu hafta pazar günü Eskişehir’de miting yapacaklarını açıkladı.