CHP Kurultay davası... Davacı Lütfü Savaş, karar sonrası konuştu: 'Ne Kılıçdaroğlu'na ne de herhangi bir kişiye...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayları iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

CHP'nin Kurultay davasından erteleme kararı çıktı. Dava 24 Ekim'e ertelendi, ayrıca tedbir kararı verilmesine gerek olmadığına da karar verildi.

Davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, karar sonrası TYT Türk kanalında Nuray Başaran'a konuk oldu.

"BENİ DE ÜZÜYOR"

Lütfü Savaş, şunları söyledi:

"Tabii ki bu mahkeme süreci keşke hiç yaşanmamış olsaydı. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukunu korumak adına bu mahkemeler açılmasaydı. Keşke partimizin içerisinde sen-ben kavgası yapılmasaydı ama maalesef bu duruma gelindi.

Ben dahil Türkiye adına umut besleyen herkesin gerçekten de üzüldüğü bir konu. Ben de üzülüyorum ama bir yandan da partimizin hukuku konusu tabii ki bir siyasetçi bir eğitimci olarak beni de üzüyor. Herkesi üzüyor, o yüzden bu işin bir an önce hukuk çerçevesinde sonuçlanması lazım."

"KILIÇDAROĞLU'NA BAKIP DAVAYI AÇMADIM"

Savaş, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialara ilişkin ise, "Ben ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ne de iktidara mensup herhangi bir kişiye bakıp bu davayı açmadım; tamamen özgür irademle açtım" şeklinde yanıt verdi.

Savaş, "CHP biliyorsunuz bütün partilerin atasıdır. Burası bir ticari kuruluş değil, ortak kuruluş da değil. İnsanların ülkesine hizmet ettiği için gelip de siyaset yaptığı bizim için kutsal bir kuruluş. Ben bu davayı açtığımda CHP'nin kurultay delegesiydim, Büyükşehir Belediye Başkanı idim" sözlerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11 Aralık 2024 tarihinde ihraç edilmişti.

Savaş’ın, “CHP’yi terörden siyasi rant devşirmekle” suçladığı paylaşımı nedeniyle, “Partinin temsil ilkelerine aykırı eylemlere katkıda bulunmak” gerekçesiyle ihraç edildiği bildirilmişti.

Savaş'ın iktidara yakın kimliği ile bilinen Üsküdar Üniversitesi'nde de çalıştığı ortaya çıkmıştı.