CHP kuruluşunun 99. yılını İzmir’de kutladı

09 Eylül 2022 Cuma, 15:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen çelenk törenine katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende CHP’nin kuruluşunun 99. yılı ile İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlandı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kadın Kolları İl Sekreteri Tünay Kantekin ve Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan ile Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il başkan yardımcıları, il ve ilçe yöneticileri ile örgüt mensupları yer aldı.

"ÇİFTE BAYRAM"

İzmir’in kurtuluşunun önemine değinen CHP İzmir İl Başkanı Yücel, milli mücadeleye ilişkin konuşmasında, “İzmir dünya var oldukça kirli hiçbir ayağın basamayacağı kutsal bir toprak haline gelmiştir” dedi. Başkan Yücel, 9 Eylül tarihinin hem İzmir hem de CHP için öneminin altını çizerek “Bugün bizim için çifte bayram. İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü, CHP’mizin 99’uncu kuruluş yıl dönümü. Bugün bu tarihi mirası coşkuyla kutlamak ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını birlikte inşa etme kararımızı hep birlikte güçlü sesle ilan etmek istiyoruz” dedi.