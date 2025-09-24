CHP'li Adıgüzel'den, emekli Albay Özeller'e cezaevinde ziyaret:

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrası, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller'i, Ordu Efirli Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özeller'in tutuklanmasına tepki gösteren Adıgüzel, "Bu bir sindirme operasyonu. Bunu kanıksadık artık. Yani yatarı olmayan bir suçtan tutuklama yapmak. Yapılan şey ne? İşte bir süre içeride tutmak sonra ev hapsiyle, yurt dışı çıkış yasayla çıkarmak. Yani bu şekilde toplum sindirilmeye, fikir ve ifade özgürlüğüne engellenmeye çalışılıyor. Efendim neymiş? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Şimdi eğer halkı kin ve düşmanlığa tahrik edeni arıyorsanız Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın ifadelerinde arayın. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden arıyorsanız yandaş ve fondaş kanallarda sabahtan akşama kadar Atatürk'e, kurucu önderlerimize ve cumhuriyet değerlerine hakaret edenler de arayın. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edeni arıyorsanız uydurma dosyalarla belediye başkanlarımızı içeriye tıkan dün de Mansur Yavaş'a uydurma dost Seçilmiş belediye başkanlarına zulmeden savcılarınızı da arayın" diye konuştu.

"PKK'LI TERÖRİSTLERDEN KAÇMAYAN ALBAY ÖZELLER ADLİYEDEN Mİ KAÇACAK?"

Albay Orkun Özeller ya da belediye başkanlarının tutuklanması kararlarıyla toplum vicdanının kanatıldığını söyleyen Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Önemli olan toplumun vicdanıdır. Şimdi Albay Orkun özeller diyor ki 'Kucağımda şehit verdiğim Yüzbaşı Yiğitcan'ın ve şimdi 10 yaşında olan kızı Sare'nin hakkını savunuyorum. O gün o kurşun bana da gelebilirdi. Ben de şehit olabilirdim. Şehit olma hakkını Yüzbaşı Yiğitcan'a verdiler. Bana da onun ve onun kızının ve tüm şehit ve gazilerinin hakkını savunmak düştü. Ben Türk ordusunun hakkını savunuyorum' dedi. Şimdi yatar olmayan bir suçtan Albay özelleri içeride tutmanızdaki gaye nedir? Şimdi sadece zaten bir fikir ve ifade özgürlüğü bir yazı olduğu için başka bir suç delili yok ki. PKK'lı teröristlerden kaçmayan Albay Özeller adliyeden mi kaçacak? Emniyetten mi kaçacak, sizden mi kaçacak? Soruyorum burada. O yüzden bunun sadece bir sindirme operasyonu olduğunu, onları korkutamazsınız da onların üzerinden toplumu korkutma operasyonu olduğunu bilinmesini isterim. Bunu bir bütün halinde değerlendirmek lazım."