CHP’li Bağcıoğlu: 'Savunma sanayisi siyasetin üstünde tutulmalı'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir büromuzu ziyaret etti. Bağcıoğlu, Türkiye’nin savunma politikaları, Kara Harp Okulu’nda yaşanan gelişmeler ve uluslararası güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra TSK’den ihraç edilen subayların dava süreçleriyle ilgili, “Tören bittikten sonra yapılan bu faaliyetler, Mustafa Kemal Atatürk’e saygıyı ifade eden geleneklerdir. Bunun suç olmadığını sürekli vurguladık. Hukuki süreç devam ediyor ve üst mahkemeye intikal edecek” diye konuştu.

Türkiye’nin savunma sanayisinin siyasetin üstünde tutulması gerektiğini ve geç kalındığını vurgulayan Bağcıoğlu, “F-16 envanterine son 14 yılda yeni muharip uçak girmedi bu ciddi bir zafiyet” dedi.

Türk Sağlık Kuvvetleri’nde askeri sağlık sisteminin önemine de değinen Bağcıoğlu, bu sistemin birinci basamak merkezlerden Askeri Tıp Akademisi’ne kadar tüm bileşenleriyle yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.